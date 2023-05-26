Philips TV, Philips Sound ve AOC Audio ürünlerinin tasarım, üretim ve satışından sorumlu olan TP Vision; TV, ekran ve ses cihazları için dünyaca ünlü efsanevi futbol takımı FC Barcelona ile ortaklığını duyurdu. Ortaklık kapsamında, TP Vision’ın dünya lideri TV ve ses ürünleri yelpazesi tanıtılacak ve şirketin Ambilight TV teknolojisinin izleyicilere sunduğu sürükleyici seyir deneyimi vurgulanacak.

Kulübün üç ana sponsorundan biri olan Ambilight TV, 2022/23 sezonunun son maçlarına denk gelecek şekilde 28 Mayıs’tan itibaren erkek A takımı formasının kolunda yer alacak. Ambilight TV, stadyum içinde de belirgin bir şekilde gösterilecek. Erkek ve kadın A takım futbol ekiplerinden önemli oyuncular da, marka elçisi olarak markanın ürün yelpazesini ve benzersiz Philips Ambilight TV özelliklerini deneyimlemeye davet edilecek.

TP Vision, kulübün ana sponsoru olarak şu anda Avrupa’nın en büyük ve en yenilikçi spor salonu olma yolunda ilerleyen yeni Spotify Camp Nou’nun görsel-işitsel altyapısı için TV ve Görüntü sağlayıcısı olarak önemli rol oynayacak. Anlaşma kapsamında TP Vision’a erkek ve kadın futbol birinci takımlarının yanı sıra, kulübün diğer profesyonel spor takımlarıyla da ilişki kurma hakkı veriliyor.

TP Vision ve FC Barcelona arasındaki iş birliği, her iki kuruluşun da proaktif bir şekilde alanlarının en iyisi olma felsefeleri doğrultusunda itibarlarını da artıracak bir stratejiye sahip. TP Vision ve FC Barcelona, taraftarlara maçları izlerken bulundukları yerden bağımsız olarak olağanüstü bir gösteri izletmeyi ve spor etkinliğini sıradanlıktan çıkarmayı planlıyor.

FC Barcelona gururla ‘’Bir kulüpten daha fazlası’’ olduğunu iddia ederken, TP Vision da Ambilight TV’yi tüketiciye ‘’Bir TV’den daha fazlası’’ olarak sunuyor. Philips Ambilight TV’lerde setin arka kenarları boyunca şeritler halinde sıralanmış entegre renkli LED’ler ekrandaki görüntüyle eşleşerek, sürekli değişen bir ışık halesini arkadaki duvara yansıtıyor.

TP Vision’ın yaptığı araştırmalara göre, Ambilight’ın sunduğu sofistike özelliğin spor seyirinde de kullanılabileceği ve özellikle futbolda başarılı olduğunu gösteriyor. Tüketici elektroniği endüstrisindeki en yüksek memnuniyet derecesiyle büyük bir başarı elde ettiğini kanıtlayan Ambilight, mevcut müşterilerin tekrar satın alma nedenleri arasında da önemli bir faktör.

2022-2023 La Liga sezonunun şampiyonu FC Barcelona, hem dünya çapındaki taraftarların desteği hem de maç günlerinde sunduğu coşkulu deneyimle dünyanın en sevilen futbol kulüplerinden biri. Ancak bu coşkulu deneyimi taraftarların sadece bir kısmı Spotify Camp Nou’da canlı olarak izleyebiliyor. İki kurum arasındaki bu birliktelik, Ambilight TV’yi Barcelona’nın birçok izleyicisine tanıtacak ve tüm sporseverlere Spotify Nou Camp’taki canlı bir maçın eşsiz deneyimini ve gösterisini evlerindeki Philips TV’lerinde deneyimleme olanağı sağlayacak.