TP-Link’ten 10000 mAh boyutunda incecik powerbank

TP-Link, uzun aradan sonra yeni bir powerbank modelini satışa sunacağını duyurdu. TL-PB10000 model powerbank, ince gövdeli yapısıyla dikkat çekerken, siyah tasarımıyla da şık bir görünüm sunuyor.

10000mAh kapasiteye sahip olan powerbank, büyük kapasitesi sayesinde herhangi bir telefonu en az iki kere şarj edebilir gibi görünüyor. İnce gövdesi sayesinde ele sığabilen TL-PB10000, iPhone 8’i 4, Samsung Galaxy S9’u 2,4, iPad Mini 4’ü ise 1,4 kez şarj edebilme kapasitesine sahip. Üzerindeki iki USB bağlantısı sayesinde aynı anda iki cihazı birden şarj edebilen TP-Link TL-PB10000, Akıllı Şarj teknolojisi sayesinde cihazları daha hızlı şarj edebilen ürün, örneğin orijinal Apple iPhone şarj cihazına göre yüzde 65 daha hızlı şarj yapabiliyor. Kendisi de hızlı şarj olabilen TL-PB10000, 5V/2,1A şarj desteği sayesinde tamamen boş haldeyken 4,8 saat içinde tam kapasiteye ulaşabiliyor. 5V/1A destekli modellere göre şarj zamanında yarı yarıya tasarruf sağlıyor. Aynı zamanda kendi şarj olurken taşınabilir cihazları da şarj edebiliyor.

TP-Link’in diğer powerbank modellerinde olduğu gibi bu powerbank da sertifikalı birçok güvenlik özelliğine sahip. Bu sayede hem powerbank hem de şarj ettiği cihazlar korunuyor. Kısa devre, yüksek volt, yüksek akım, yüksek şarj, aşırı şarj boşaltımı ve aşırı ısınma konularında güvenlik sertifikasına sahip olan powerbank ‘güvenilir güç’ sağlıyor. iOS, Android, Windows işletim sistemli akıllı cihazlar ile USB’den şarj olan pek çok cihazla uyumlu olan TL-PB10000, önümüzdeki ay Türkiye’de KDV dahil 109 TL fiyatla satışa sunulacak.