TP-Link’ten Bir Yeni Telefon Daha: Neffos X1 Lite

Neffos akıllı telefon modelleri ile adını akıllı telefon pazarında da duyurmaya devam eden TP-Link, yaz aylarında Türkiye’de satışa sunulan Neffos X1 serisinin yeni üyesi X1 Lite ile daha basit ve akıcı kullanıcı deneyimi sunuyor.

Ağ ürünleri pazarında pazar liderliği ile bu alanda faaliyetlerini sürdüren TP-Link, akıllı telefon pazarında da ilerlemeye devam ediyor. Neffos akıllı telefon model sayısını artırmaya devam eden şirket, yaz aylarında Türkiye’de satışa sunduğu X1 serisinin bir modelini daha duyurdu. Neffos X1 Lite model akıllı telefon, X1 serisinin en genç ve uygun fiyatlı üyesi.

Neffos X1 ve X1 Max modellerine takiben satışa sunulan X1 Lite, Neffos X1 serisinin temel özelliklerine sahip ve daha kolay kullanımı önceliğe alan bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Plastik gövde nedeniyle X1 Lite son derece hafif; sadece 138 gram ağırlığında. 5 inç boyutundaki ekranı da HD çözünürlük sunuyor.

Neffos X1 Lite’ın özelliklerine bakacak olursak 8.5 mm incelik sunan telefonda MediaTek MT6750 yonga seti ve Mali-T860MP2 grafik işlemcisi eşlik ediyor. 2 GB belleği ve 16 GB depolaa alanı sunan Neffos X1 Lite, microSD kart ile daha geniş hafızaya yer verebiliyor. Kamera tarafında 13 MP arka ve 5 MP ön sensörlere sahip telefon LTE/4.5G bağlantısı Cat.4 ile sunarak 150 Mbps hıza kadar indirme ve 50 Mbps hızına kadar da yükleme desteği sunuyor.

Wi-Fi 802.11 g/n desteği ile Bluetooth 4.1 standardını sunan telefon, 1080p/30fps video oynatma desteğine sahip. Android 7.0 işletim sistemi ile gelen ürün, NFUI (Neffos Kullanıcı Arayüzü) 2.0 ile etkileşimi daha doğal ve hızlı hale getiriyor. Telefonda 2550mAh kapasiteli pil yer alıyor. Türkiye genelindeki Genpa bayilerinde satışa sunulan Neffos X1 Lite’ın fiyatı ise KDV dahil 849 TL olarak belirlenmiş.