Aksesuar
TP-Link Tapo P100 akıllı priz inceleme
TP-Link Tapo P100 akıllı priz inceleme yazımızda, evinizde prize bağlanan ürünleri “akıllı” hale getirmenizi sağlayan ürünün detaylarına yakından bakıyoruz. Dilerseniz kutu içeriği, tasarım ve kurulum detaylarıyla incelememize başlayalım.
TP-Link Tapo P100 akıllı priz inceleme – Tasarım ve kurulum
Ürünün tam adı aslında “Tapo P100 Mini Smart Wi-Fi Socket“. Kutuyu görür görmez isminde “mini” takısının neden koyulduğunu anlıyorsunuz. Zira akıllı priz hem oldukça sade, hem de oldukça kompakt bir boyutta.
Ürünün kutusundan çıkarttığınızda yapmanız gereken istediğiniz bir prize bağlamak ve ardından hem iOS hem de Android platforumunda bulunan Tapo isimli mobil uygulamayı telefona indirmek.
Tapo uygulamasına giriş yaptığınızda “Cihaz Ekle” bölümününden Smart Plug P100‘ü seçiyoruz. Ardından telefonunuz ile cihaz arasında Bluetooth üzerinden iletişim gerçekleştiriliyor ve ardından akıllı prizinizi evinizin veya ofisinizin Wi-Fi ağına bağlıyorsunuz. Ardından akıllı prize istediğiniz ismi verdikten sonra kullanıma hazır hale geliyor. Tüm bu süreç, yaklaşık 3 dakika sürüyor.
Akıllı priz ile neler yapılabiliyor?
Sözünü ettiğimiz TP-Link Tapo P100 akıllı priz, internete bağlantısına sahip mobil uygulama destekli bir ürün olduğundan, bu prize taktığınız her şeyi uzaktan da olsa kontrol edebilme imkanına sahip oluyorsunuz.
Örneğin evden çıktıktan sonra “acaba ütüyü açık mı unuttum?” düşüncesi hepimizin başına gelmiştir ve eve dönmek zorunda kalmışızdır. Ancak bu priz sayesinde, ütüyü akıllı prize bağlamış olacağınız için ofise gitmiş bile olsanız uygulama üzerinden prize giden elektriği anında kesebiliyorsunuz. Ayrıca yine akıllı prizinize bir aydınlatma ürünü bağladığınızda, hem ışıkları açıp kapatmak için yerinizden kalkmanıza gerek kalmıyor hem de evde olmadığınızda hırsızları uzak tutmak için ışıkların yanıp sönmesini sağlayabiliyorsunuz.
Tapo uygulaması içerisinde bulunan “planla” özelliği de, pek çok farklı kullanım ihtiyacı için düşünülmüş. Örneğin bir aydınlatma ürünü için günün belli bir saatinde açılmasını ve ardından başka bir saatte kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca kahve makinenizi akıllı prize bağlayarak, sabah istediğiniz saatte makinenizin otomatik olarak çalışmasını sağlayabiliyorsunuz.
Uygulamada ayrıca “Uzakta” ve “Zamanlayıcı” olmak üzere iki farklı özellik daha var. “Uzakta” modu, adından da anlayabileceğiniz üzere evde olmadığınızda, hırsızlara karşı evde birisi varmış gibi göstermenize yarıyor. Sizin seçeceğiniz gün ve saatler arasında, rastgele olarak açılıp kapanıyor ve böylece ürüne bir aydınlatma bağladığınızda evde birisin varmış gibi görünüyor. “Zamanlayıcı” ise belli bir saat/dakika sonra ürünün açılmasını veya kapanmasını sağlıyor. Örneğin kitap okuyorsunuz ve 1 saat sonra ışıkların otomatik olarak kapanmasını istiyorsanız, bu özelliği kullanabiliyorsunuz.
Son olarak ürünün Google Asistan ve Amazon Alexa desteğine de sahip olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Zira bu sayede, ürünlerinizi Tapo prize bağladığınızda sesli kontrol imkanı da kazanmış oluyorsunuz.
Son sözler ve fiyat
TP-Link Tapo P100 akıllı priz, şu anda kontrol ettiğimizde 119 TL fiyatla ülkemizde satılıyor. Ürünün uygun fiyatı ve yeteneklerini düşündüğümüzde, evinizdeki ürünleri akıllandırmak ve bunları her yerden kontrol edebilme imkanı oldukça başarılı.
Aksesuar
Huawei Watch GT 2 vs. Watch GT 2e | Hangi saat kime göre?
Huawei’nin en yeni akıllı saati Huawei Watch GT 2e incelemesi ardından şimdi de Huawei Watch GT 2 ve aynı zamanda Honor MagicWatch 2 ile farklarına, artıları ile eksilerine göz atıyorz.
İlginizi çekebilir; Sporcuların gözdesi olacak! | Watch GT 2e inceleme
Huawei Watch GT 2 vs. Huawei Watch GT 2e
Teknik olarak baktığımızda Huawei Watch GT 2’nin 46 mm’lik versiyonu üzerine yapılan geliştirmeler ile gelen Watch GT 2e, tasarımsal olarak da ufak dokunuşların olduğu farklar görmekteyiz. 53 x 46.8 x 10.8 mm boyutlarında olan GT2e’ye karşı baz modelimiz de 45.9 x 45.9 x 10.7 mm boyutlarında.
Boyutsal büyüklük nedeniyle 41 gram olan GT 2’ye göre GT2e 43 gram ağırlığında iken, renk seçeneği olarak ise daha fazla seçenek sunarken, daha sportif ve farklı bir duruşu olduğunu da görmekteyiz.
Ortak noktalarını madde madde yazmak gerekirse;
- 1.39 inç AMOLED 454 x 454 HD
- GPS, GLONASS, Galileo
- Kirin A1 çipseti
- 32MB RAM ve 4GB depolama
- 14 günlük batarya ömrü
- İvmeölçer sensörü
- Jiroskop sensörü
- Jeomanyetik sensör
- Optik kalp atış hızı sensörü
- Ortam ışığı sensörü
- Hava basıncı sensörü
- Kapasitif sensör
- 5 ATM suya dayanıklılık
- Bluetooth 5.1
gibi teknik özellikleriyle Watch GT 2e, MagicWatch 2 ve Watch GT 2 aynı özelliklere sahipler. Ayrıca stres ölçümü ve uyku takibi için Huawei TruRelax ve TruSleep 2.0 desteği de üç saatte de mevcut.
Huawei Watch GT 2 artıları
Aslına bakarsanız yukarıda bahsettiğimiz ortak özelliklerden başka Watch GT 2 ve MagicWatch 2’nin sadece 2 artısı mevcut. İlki klasik saat tasarımı diyebileceğimiz, gerçekten şık ve sade olması, diğeri ise mikrofon ve hoparlör desteği olduğunu belirtelim. Telefon görüşmelerini direkt olarak saatten yapabilmek önemli.
Huawei Watch GT 2e artıları
Watch GT 2e ise sportif odaklı birçok yenilik ile bizleri karşılıyor. Onları da şu şekilde sıralayabiliriz;
- 85 özel egzersiz modu
- Kaykay, Yoga, Sörf, Dans, Kaya Tırmanışı gibi yeni spor takibi
- SpO2 İzleme (Watch GT 2’ye de geldi)
- İyileşme süresi
- Eğitim Yoğunluğu
- Bazı aktiviteleri otomatik algılama
Aksesuar
Sporcuların gözdesi olacak! | Huawei Watch GT 2e inceleme
Huawei’nin fazlasıyla ilgi çeken akıllı saati Huawei Watch GT 2 yenilendi. Tam spor odaklı bir akıllı saat olan Watch GT 2e incelemesi ile karşınızdayız.
İlginizi çekebilir; Huawei Watch GT 2e Türkiye satış fiyatı açıklandı!
Huawei Watch GT 2e, Watch GT 2’nin önemli özelliklerini alıp geliştirerek tam bir sporcu akıllı saati olarak geliştirilmiş. 14 güne kadar pil ömrünü devam ettiren saat tasarımsal olarak daha sportif hale gelmiş. Bu da saatin ana kitlesini belli ediyor.
Delikli kayışı ve üç farklı renk seçeneğiyle gelen Watch GT 2e, boyut tarafında da Watch GT 2’nin 46 mm versiyonu baz alınarak geliştirilmiş. 1,39 inç AMOLED 454 x 454 HD ekran, Kirin A1 işlemcisi, 32MB RAM ve 4GB depolama yer alıyor.
Huawei TruRelax ile stres takibi, TruSleep 2.0 ile de uyku takibi gibi detaylara sahip olan Watch GT 2e, 85 özel egzersiz modunu destekliyor. Yeni olarak kaykay, sörf, sokak dansı ve hatta yoga gibi dalları da destekliyor. Özellikle bu kadar az kitleye sahip sporların da eklenmesi takdir edilmesi gereken bir yenilik olmuş.
Watch GT 2’de en çok beklenen özellik olan sportif faaliyet algılamaya da sahip. Yürüyüş, koşu, eliptik ve kürek gibi altı farklı spor dalını artık otomatik olarak algılayıp takip edebilen saat ekstra yenilikler de sunuyor.
Eğitim yoğunluğu özelliğiyle ne kadar yoğun çalıştığınızı takip edebilen, iyileşme süresi ile yapılan spor sonrası dinlenme süresini tavsiye edebilen bir saat Watch GT 2e. VO2Max ve yeni bir özellik olarak SpO2 ölçümü de yapabilen saat, profesyonel sporcular için tam manasıyla koçluk yapabilme kapasitesi kazanmış.
Huawei Watch GT 2e fiyatı
Yeni akıllı saat Grafit Siyahı, Lav Kırmızı ve Nane Yeşili renk seçenekleri ile 1.199 TL’den satışa çıkacak. Her ne kadar buzlu beyaz adında bir renge de sahip olsa da Türkiye’de üç farklı renk ile satılacak. Biz nane yeşili versiyonunu incelesek de lav kırmızısı en dikkat çekici olanı.
Cihazın daha fazla detaylarını ve genel değerlendirmesini videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…
Aksesuar
43 inç ekranda 4K HDR ve 144 Hz keyfi! | DSC Nedir? (ROG Swift PG43UQ)
4K çözünürlükte 144 Hz tazeleme hızı, 1 ms gecikme ve 43 inç gibi dev bir ekranda sunulmasını sağlayan Display Stream Compression (DSC) teknolojisi nedir? Ne avantajlar sağlıyor? Cevabını Asus ROG Swift PG43UQ modeliyle beraber veriyoruz.
İlginizi çekebilir; Televizyon gibi monitör! | ROG Strix XG438Q (43 inç, 4K, HDR, 120 Hz)
Günümüzde yer alan Display Port 1.4 ve HDMI 2.0 bağlantı teknolojileri yüksek çözünürlük aktarımını destekliyor olsalar da oyuncular için gerekli olan yüksek tazeleme hızıyla beraber darboğaz yaşamaktalardı. Maksimum olarak 4K’da 120 Hz tazeleme hızı verebilen DP 1.4, VESA tarafından geliştirilen Display Stream Compression (DSC) teknolojisi ile yüksek tazeleme hızlarına da çıkabiliyor.
Yüksek tazeleme hızı ve yüksek çözünürlükte aktarılan görüntü için çok yüksek hızlar gerekli. Bu nedenle bu kadar yüksek bir görüntü aktarımında DP 1.4 yetersiz kalıyor ve imput lag dediğimiz gecikmeler ve görüntüde renk sorunları ortaya çıkmakta idi. Şimdiye kadar bunun iki farklı çözümü varken bu çözümlerde de bazı sıkıntılar ortaya çıkıyordu.
Örneğin 4K’da 144 Hz tazeleme hızı elde etmek için çözümlerden biri çift Display Port ile tek ekrana görüntü aktarmak. Bu renk kaybını ortadan kaldırmayı başarsa da HDR gibi geniş renk gamutuna yetemediği görülmekte idi. VRR ve HDR için Choma Super Sampling teknolojisi kullanılırken HDR içerikler 4:4:4 olarak değil, 4:2:2 olarak verilmesiyle genel olarak renk kaybı da yaşanıyordu. Fakat DSC tek DP bağlantısı ile HDR, VRR ve kolay kurulum sağlarken aynı zamanda renk kaybını da ortadan kaldırıyor.
ROG Swift PG43UQ
Bunun ilk örneklerinden olan dev ekranlı ROG Swift PG43UQ ise yüksek boyutlu bir ekranda 4K gibi yüksek çözünürlük sunarken 144 Hz tazeleme hızı, 1 ms MPRT gecikme ve VESA Display HDR 1000 sertifikasıyla beraber geniş renk gamutunu da sorunsuz bir şekilde sağlıyor.
%125 sRGB ve DCI-P3 %90 renk desteği sunan PG43UQ, VA panelinde 3840 x 2160 piksel çözünürlük ve1000 cd/㎡’e varan parlaklık sunmayı başarıyor. Arkasında bulunan 2 adet HDMI 2.0 ve 2 adet DP 1.4 bağlantıları ile çoklu bağlantı imkanı sunan cihazda PIP ve ekran bölme ile iki farklı cihazı aynı anda tek ekranda kullanabilme imkanı mevcut.
AURA Sync destekli projeksiyonu ile farklı bir görünüm kazanan ROG Swift PG43UQ, özellikle yeni nesil konsollar için en ideal monitörlerden biri olacak gibi görünüyor.