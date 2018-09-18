TP-Link’in dünya genelinde satışı yapılan telefon markası Neffos, 2018 yılında marka adına oldukça iyi performans göstermeyi başardı. 2018 yılı içerisinde yılın ilk çeyreği önceki yıla göre büyüme ile kapatan TP-Link, ikinci çeyrekte de başarılı sonuçlar aldı. Küresel akıllı telefon pazarında düşüş yaşanmasına karşı Neffos, büyük pazarlarda satış adetlerini artırıyor. Dünya genelinde ilk yarıda satış adetlerinde toplamda %300 büyüme elde eden Neffos, bölgesel olarak baktığımızda ise Doğu Avrupa’da %352, Asya’da %306, Güney Amerika’da ise %105’lik artış kaydetti.

TP-Link Neffos en son olarak ise yeni C9 ve X9 ailesini Avrupa’da satışa sundu. İtalya’da Haziran ayıka (AI) teknolojisnda satışa sunulan C9, C9A ve X9 modelleri geniş ekranı ile dikkat çeken modeller. Ekim ayında Türkiye’de de satışa sunulacak olan bu modeller, kavisli cam ve tam hücre teknolojisi ile donatılıyor. Çift kameralı Neffos X9 modeli, gelişmiş özellikleriyle portre fotoğraflarını daha profesyonel hale getiriyor. Her iki model de yüz tanıma özellikli ve kilit yüz tanıma ile açılabiliyor.

TP-Link Neffos İş Geliştirme Müdürü İlkay Tümörter, Türkiye’de de 2018 yılında Neffos akıllı telefon satışlarında yüzde 100’ün üzerinde büyüme olduğunu belirterek, bu yılın son çeyreğinde yeni satış kanallarının da eklenmesiyle bu artışın devam etmesini beklediklerini belirtiyor. Ekim ayında satışa sunulacak ve yukarıda söz edilen yeni modeller ile tüketicilere farklı kategoride Neffos akıllı telefon sunmaya başlayacaklarını söyleyen Tümörter, “Yeni modellerimiz de fiyat/performans açısından uygun ürünler olacak” diyor.

Son derece rekabetçi bir pazarda yer alan Neffos, kanal ortaklarıyla da uzun vadeli ve istikrarlı ilişkiler kurarak büyümesini sürdürmeyi amaçlıyor.