TP-Link KL130 inceleme: Akıllı ampul ile neler yapılabilir?

TP-Link KL130 inceleme videomuzda, şirketin yeni akıllı ampul modelini inceledik. Bakalım bu akıllı ampul ile neler yapılabiliyor?

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TP-Link KL130 inceleme

Wi-Fi üzerinden evinizdeki ağa bağlanan model, herhangi bir hub’a ihtiyaç duymuyor. Ampulü duya bağladıktan sonra tek yapmanız gereken TP-Link Kasa uygulaması üzerinden yaklaşık 1 dakika süren bağlantıyı gerçekleştirmek. Bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra dünyanın neresinde olursanız olun, uygulama üzerinden ampülü kontrol edebilmek mümkün oluyor.

800 lümen maksimum parlaklık seviyesine sahip ürün, RGB LED aydınlatma sunuyor. Bu sayede canınız hangi rengi isterse, anlık olarak rengi değiştirerek kullanabiliyorsunuz. Ayrıca beyaz ayarının da yapılabiliyor olması birçok kişi için önemli bir nokta. Uygulama üzerinden renk değiştirme, ampulü açıp kapatma, belirli saatlerde açılma ve kapanma için emir girme gibi özellikler yer alıyor.

TP-Link KL130 inceleme videomuzda Google Asistan ve Amazon Alexa desteğinden de bahsettik. Bu sayede cihazı sesli komut ile kontrol edebilmek de mümkün. Örneğin “ampulün rengini mavi yap” ya da “ampulun parlaklığını kıs” gibi komutlar üzerinden kontrol mümkün. Ayrıca üründe IFTTT uygulama desteği de yer alıyor. Bir tarif uygulaması olan IFTTT’de birbirinden farklı birçok seçenek yer alıyor. Örneğin “YouTube kanalıma abone gelince yanıp sön” ya da “Hava bulutlu ise ışıkları aç” gibi spesifik emirler girebiliyorsunuz.

Son olarak ürünün fiyatından söz edecek olursak, satın alacağınız yere göre 175 TL‘den 200 TL‘ye kadar değişen fiyatlarla karşılaşıyorsunuz.