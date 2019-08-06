TP-Link Archer T4E inceleme: PC’ler için güçlü Wi-Fi adaptörü

TP-Link Archer T4E inceleme yazımızda, Wi-Fi bağlantısına sahip olmayan PC’ler için geliştirilen ve PCI Express arabirimini kullanan adaptörü inceliyoruz. Ürün gerek çift bant destekleyen yapısı, gerekse de 2 × 2 MIMO gibi özellikleriyle, bilgisayarında güçlü bir Wi-Fi alıcısı isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

TP-Link Archer T4E inceleme

Kutu içeriği ve tasarım

Kutu içeriğinden ürünün kendisi, sürücü CD’si, iki adet harici anten ve yer problemi olan kullanıcılar için düşünülmüş düşük profilli bir braket çıkıyor.

Ürünün tasarımına baktığımızda, devre kartının hemen üzerinde yer alan alüminyum alaşımlı soğutma bloğunu görüyoruz. Bu soğutma bloğu cihazın hem özellikle yaz aylarında ısınmasını engelleyerek performans düşüşü yaşamaması için hem de serin çalışma ile birlikte ürünün uzun ömürlü olması adına önemli.

Ürünün PC’ye takılması ve kullanılmaya başlanması

Aşağıdaki görselden görebileceğiniz gibi TP-Link Archer T4E’yi sisteminizin boşta olan küçük PCI Express yuvasına yerleştiriyoruz ve daha sonra kasaya sabitlemek adına vidalıyoruz. Bu işlemi gerçekleştirmek ürünün kutulumu için yeterli.

Bilgisayarımızı çalıştırdığımızda herhangi bir sürücü kurmadan, Wi-Fi bağlantısı göründü ve herhangi bir sorun olmadan Wi-Fi bağlantısı gerçekleştirebildik. Ancak yine de daha kararlı bir performans almak adına TP-Link’in web sitesinden sürücüyü indirerek bilgisayarımıza kurulumunu gerçekleştirdik.

Hız testleri – Kablolu vs kablosuz

Ofisimizde iki farklı internet bağlantısı var. Bunlardan birincisi 100 Mbit Superonline Fiber yerleşik internet bağlantısı. Diğeri ise Turkcell’in 4.5G üzerinden bağlantı sağlayan ve 100 Mbit‘e kadar hız vadeden Superbox’ı.

Ethernet bağlantısı ile Superonline Fiber internet hattımızdan aldığımız hız değerleri şu şekilde:

TP-Link Archer T4E ile Superonline Fiber internet bağlantısına kablosuz olarak bağlandığımızda ise durum bu:

Bu sonuç bize ürün ile beraber kablolu performansını, kablosuz olarak alabildiğimizi açıkca gösteriyor. Ayrıca ürünü kullanarak Superbox’a bağlandık ve onun da hız testi şu şekilde:

Ürün özellikleri neler?

Testlerden sonra dilerseniz ürünün öne çıkan özelliklerine bakalım. Çift bant destekleyen ürünle beraber hem 2.4 GHz hem de 5 GHz ağlarına bağlanabiliyoruz.

2.4 GHz ile 300 Mbps hıza ulaşabilirken, 5 GHz bandını kullandığınızda bu 867 Mbps‘ye ulaşıyor. Modelin konuşulması gereken diğer özellikleri ise Beamforming ve 2×2 MIMI desteği. Beamforming, Wi-Fi’a bağlanmak isteyen cihaza göre antenler sinyal dağılımını değiştiyior ve bu sayede WiFi kapsama alanı, cihazların konumuna göre şekil değiştirir ve daha güçlü bir bağlantı sağıyor.

MIMO, çoklu giriş ve çoklu çıkış anlamına gelen bir teknoloji. Bu teknoloji, verici ve alıcı tarafında birden fazla aten kullanılarak kablosuz ağ performansının daha iyi olmasını sağlar. 2×2 ifadesi ise, cihaz üzerinde bulunan anten sayısını ifade eder.

Fiyat ve son sözler

Eğer bilgisayarınızda bir Wi-Fi alıcısına ihtiyacınız varsa ve bu konuda performanslı bir ürün istiyorsanız, çift bant desteği ile beraber Beamforing ve 2 x 2 MIMO gibi özellikleri dolayısıyla TP-Link Archer T4E gerçekten çok başarılı bir ürün olmuş.

Ürünün fiyatını kontrol ettiğimizde internette 250 TL civarında listelendiğini görüyoruz.