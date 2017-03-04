Toyota Research Institute bu hafta başında LiDAR, radar ve kamera ekipmanlı Lexus LS 600hL modeli sürücüsüz aracını tanıttı

Toyota’nın geliştirdiği sürücüsüz araç üzerinde yer alan gğçlü donanı sayesinde yüksek çözünürlüklü haritalara ihtiyaç duymuyor. Araçta şirketin geliştirmiş olduğu Chauffeur ve Guardian isimli iki farklı sürüş yeteneği yer alıyor.

Chauffeur bildiğimiz anlamda dördüncü seviye otonom sürüş sağlayan sistem. Ancak bu sistem kısıtlamalı. Dördüncü seviyede araçlar şehirlerarası karayollarında ya da otobanlarda sürücüsüz şekilde gidiyor. Beşinci seviye otonom sürüş de sistem mevcut. Bunda ise şehir ya da kasaba farketmeksizin araç otonom gidiyor.

Guardian ise sürücü yardım sistemi. Bu sistem aracın çevresini sürekli olarak denetimde tutuyor ve potansiyel bir tehlike durumunda sürücüyü uyarıyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre Guardian, Chauffeur’den daha hızlı çıkacak. Bazı araçlarda bulunan otomatik acil durum freni gibi özellikler Guardian’da mevcut olacak. Bu sistemler 2015 yılında şirketin sürücüsüz araçlar ve evde robot yardımcılar için milyar dolar seviyesinde yatırım yaptığı yapay zeka araştırmalarının bir sonucu olarak çıktı.