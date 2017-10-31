Toyota, Hardcore Hilux Modelinin Ford Ranger Raptor’e Rakip Olacağını Düşünüyor

Ford Ranger Raptor modelini duyurduktan hemen sonra, Toyota Avustralya, Hilux modelinin hardcore bir versiyonu ile Ranger Raptor’e rakip olabileceğini önermişti.

Avustralya’da Hilux, TRD aracı da dahil olmak üzere bir dizi sportif görünümlü modellere sahip ancak markanın yerel satış ve pazarlama şefi Sean Hanley, Car Advice ile konuşurken, bu modellerin Ranger Raptor‘a pek rakip olamadığını söyledi.

Bununla birlikte, taleplerin şu anki SR5’lerin bir adım ötesinde durduğunun farkında olduklarını belirten Hanley “Bu boşluğu TRD aracımız ile biraz doldurabildik ve gelecekte en çok satılan satılan bir numaralı aracımızın devam etmesini sağlamak için bu boşluğu yine doldurabilmek için elimizden geleni yapacağız.” dedi. Hanley böyle bir model için acil bir plan üzerinde çalışmadıklarını söylemesine karşın, Avustralya alıcılarının ilgisini şimdiden çekmiş durumda.

Ekim başında Ranger Raptor’un 2.0 litrelik çift turbo dizel motor kullanacağı ortaya çıktı. Bu güç aktarma organı, F-150 Raptor’un 3.5 litrelik çift turbo EcoBoost’u kadar heyecanlı olmasa da, meraklılarını tatmin edecek kadar yeterli olmuştu.