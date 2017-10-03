TomTom Giyilebilir Teknoloji ve Aksiyon Kamera Pazarından Çekiliyor

TomTom bugün yaptığı açıklama ile beraber tüketici ve spor bölümünü yeniden şekillendireceğini ve ürünleri gözden geçireceğini belirtti.

Rekabetin yer almadığı marketlerde yeni cihazların çok fazla geliştiğini görmüyoruz ve TomTom’un cihazlarına da bunun kurbanı oldu desek yanlış olmaz.

Bu tarz müşterilere sahip üreticiler yeni rekabetlere açılmada zorlanırken bazı ürünlerini bu zorlanmadan dolayı piyasadan kaldırabilir. Şirket bugün yaptığı açıklamada giyilebilir teknoloji cihazlarını ve aksiyon kameralarını piyasadan çekeceğini belirtti. Ancak bu ürünlerden satın almış olanlara gerekli desteği vermeye devam edecek. Bu desteği alacak kişi sayısı ise sadece 136.