Tommy Hilfiger ve Hugo Boss, Akıllı Saat Modellerini Duyurdu

Tommy Hilfiger ve Hugo Boss, Baselworld 2017 kapsamında Android Wear 2.0 işletim sistemine sahip yeni akıllı saat modellerini tanıttı.

Tommy Hilfiger ve Hugo Boss akıllı saat çıkarmaya karar veren moda firmaları kervanına katıldı. Piyasada Motorola gibi teknoloji firmalarının yeni modeller çıkarmadığını düşünürsek aslında bu iyi bir karar olabilir.

Hugo Boss’un Touch isimli modeli biraz klasik bir görünüşe sahip ve deri kayış seçeneği de bulunuyor. Touch’ta NFC var ancak kalp ritmi ölçer yok. Touch modelinin Ağustos ayında 395 dolardan satışa çıkacak.

Tommy Hilfiger’ın saati TH24/7 ise kötü bir model adına sahip. Bu saat ise daha gündelik kullanıma uygun çizgilere sahip ve metal kordonu bulunuyor. TH24/7, Touch’tan daha ucuz. Ancak 299 dolardan satışa çıkacak olan telefonda NFC ya da kalp ritmi ölçer yer almıyor. Ne yazık ki iki modelin donanımı konusunda daha fazla bilgiye sahip değil. Android 2.0 olacağını biliyor ancak donanım konusunda hiçbir detay yok.