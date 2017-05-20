Tom Hardy, Venom Oldu!

Spider-Man’in film haklarının Marvel-Disney ortaklığına geri dönmesi ve Spider-Man’i canlandıran Tom Holland’ın dört dörtlük bir performans sergilemesinin ardından, sinema dünyasında taşlar yerinden oynadı.

Sony, Marvel-Disney ortaklığını ciddi imtiyazlar sağlamış olabilir ama hala en popüler çizgi roman karakterinin dünyasını beyaz perdeye sunma hakkı mevcut. Spider-Man’in bazen en büyük düşmanı bazen en iyi dostu olan Venom, Sony Pictures tarafından kesinlikle kullanılacak. Ne de olsa Sony’de hızla yükselen süper kahraman filmlerinden payını almak istiyor.

Bir trajedi, bir zafer hikayesi

Aslında Sony Pictures istediğini Sam Raimi’nin çektiği Spider-Man üçlemesi ile elde etmişti. Bundan sonra gelişen olaylar trajedi haline geldiler: Spider-Man rolünü üstlenen Tobey Maguire fazlasıyla şımarık davranarak, yeni film için 25 milyon dolar talep etti ve bu maalesef onun kariyerinin sonu oldu. Sony, efsanevi yönetmen Sam Raimi ile de ters düşünce bir yeniden çevrim şart oldu. Maalesef yeni seri Amazing Spider-Man, öncesinin yarısı kadar bile başarılı olamadı. Marvel-Disney ikilisi zekice davranarak, Sony ile pazarlık koltuğuna oturdu ve popüler kurgu figürünü Sinematik Evreni’ne geri çekmeyi başardı.

Sony bu kez adımlarını çok sağlam atıyor. Spider-Man: Homecoming filmiyle bağlantılı olacak Venom filminde, Eddie Brock-Venom karakterini Oscar adayı oyuncu Tom Hardy üstlenecek. Tom Hardy öncelikle Christopher Nolan’ın Inception ve Dark Knight Rises filmleriyle adını güçlendirdi. Mad Max: Fury Road’daki performansıyla ise gönüllerde taht kurdu. Yıldızın son olarak yer aldığı film ise bir İkinci Dünya Savaşı uyarlaması Dunkirk oldu. Yapım yakında beyaz perde ile buluşacak. 5 Ekim 2018’de gösterime girecek Venom’un yönetmenliğini ise kült korku-komedi filmi Zombieland’in yönetmeni Ruben Fleischer üstlenecek.

Venom, ciddi başarılar elde edebilir. Zira dost canlısı kahramanımızdan nefret eden uzaylı simbiyot(ortak yaşar), sadece Spider-Man ile değil; Iron Man, Deadpool, Hulk gibi karakterlerle de epey garip ilişkiler içerisinde. Venom filmi başarılı olursa Fox ile Sony birlikteliğiyle bir Deadpool-Venom filmi bile gerçek olabilir.

Ünlü yıldız bir Venom tişörtüyle poz vererek, çizgi roman hayranlarını iyiden iyiye heyecanlandırdı. Filmi şimdiden iple çektiğimizi söylemeliyiz. Ne de olsa Hardy’nin Dark Knight Rises’daki kötü adam Bane tiplemesini unutmuş değiliz.