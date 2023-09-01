Ülkemizin yerli ve milli ilk elektrikli otomobili için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Togg’un X’teki resmi hesabından geçtiğimiz ayın satış rakamları paylaşıldı. Yapılan açıklamada Ağustos ayında 1.965 adet otomobil satılmış.

Togg’un hesabından; “Gördüklerinizden fazlası var demiştik.

Ağustos ayında 1.965 adet #T10X’i kullanıcılarımızla buluşturarak yeni bir rekora daha imza attık.

Böylece teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedini bir ayda geçtik.” ifadelerine yer verildi.