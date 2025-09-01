Hardware Plus olarak yeni bir seriye başlıyoruz. Elektrikli otomobil kullanıcıları kendi kullandıkları otomobilleriyle yaşadıkları deneyimleri iyiyle kötüsüyle, beğendikleri ya da beğenmedikleri yanlarını anlatıyorlar.

İlginizi çekebilir;

Bay Mobil Sosyal Medya Hesapları;

https://www.youtube.com/@baymobil

https://www.instagram.com/baymobil/

Bu serinin dördüncü konuğu ise Hamza Çelik oluyor. Hamza, ikinci el olarak aldığı Togg T10X aracıyla olan 15.000 KM’lik deneyimlerini siz Hardware Plus takipçileriyle paylaşıyor. Neden elektrikli bir araca geçtiğini, Togg T10X’i neden tercih ettiğini ve diğer önemli hususlara değiniyor.

Peki siz yeni elektrikli Togg T10X hakkında neler düşünüyorsunuz? Elektrikli SUV sınıfında yer alan bu araç sizce nasıl? Hamza’nın deneyimleri ve araç hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Eğer siz de elektrikli bir araç sahibiyseniz ve kendi deneyimlerinizi hem bizimle hem de Hardware Plus takipçileriyle paylaşmak istiyorsanız https://hwp.com.tr/sizingorusunuz adresinde formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.