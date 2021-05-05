Konu dışı
Tivibu,17 Mayıs’a kadar herkese açık olacak!
Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu’da tüm kanallar ve ‘Evden de Güzel’ klasöründeki filmler, 17 Mayıs’a kadar hiçbir ücret ödenmeden, bütün kullanıcılar tarafından izlenebilecek.
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Tivibu’dan, evde kalmayı eğlenceli hale getirebilecek hamle!
Aramızda hala online dizi, film veya TV izleme platformlarına üye olmayan veya üye olmayı düşünenler vardır diye tahmin ediyoruz. Bu platformlar arasında öne çıkan Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu da, bünyesinde yer alan, sinema, spor, belgesel, çocuk, yaşam, eğlence ve müzik içerikli 140’tan fazla yerli-yabancı TV kanalını 17 Mayıs gün sonuna kadar tüm kullanıcılara bedelsiz olarak açıyor. Tivibu’nun ‘Evden de Güzel’ klasöründeki maceradan bilim kurguya, çocuk filmlerinden yerli yapımlara kadar 170’ten fazla film de aynı dönemde ek ücret ödenmeden izlenebiliyor. Ayrıca “Kırmızı Halı” klasöründeki kampanyalı sekiz film de, sembolik bir rakam olarak sadece 99 kuruşa seyredilebilecek.
‘Evden de Güzel’de, aksiyon, komedi ve çocuk filmleri yer alıyor
Aksiyon ve bilim kurgu sevenler için “Bad Boys: Her Zaman Çılgın”, “Bloodshot: Durdurulamaz Güç”, “Başlangıç”, “Charlie’nin Melekleri”, “Avatar” gibi yapımlar Mayıs ayında öne çıkıyor. “Harry Potter Serisi”, “Oyuncak Hikayesi 4” ve “Ejderhanı Nasıl Eğitirsin” filmleri de çocuk izleyicileri için Tivibu’da yerini almış durumda. Yerli sinemada ise “Eyvah Eyvah” ve “Çakallarla Dans” gibi komedi serilerine ek olarak; “Atla Gel Şaban” ve “Kapıcılar Kralı” gibi Kemal Sunal klasikleri de Evden De Güzel seçkisinde yer alıyor. Fakat tam kapanma dönemi için Tivibu platformunu herkesin kullanımına açan Türk Telekom, bununla da sınırlı kalmamış. Oscar ödüllü, izleyicilerin belleğinde yer etmiş filmleri izleyebilmek için de Tivibu’da “Kırmızı Halı”da 2020’nin en çok konuşulan filmlerinden 4 Oscar’lı “Parazit” ile bu yıl En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Özgün Şarkı Oscar’ını kazanan “Judas and the Black Messiah” ve En İyi Görsel Efekt Oscar’ını alan “Tenet” öne çıkıyor.
Çocuklar için 48 farklı seri
Pandemi sürecini en zorlu şekilde geçirenler de çocuklar oldu. Evde kapalı kaldıkları için canları sıkılan çocuklar için tam kapanma sürecinde bu gidişatı değiştirmek isteyen Türk Telekom, Tivibu üzerinden Seç İzle Çocuk’ta 48 farklı seriyi ücretsiz olarak çocuklar için sunuyor. Çocukları da unutmayan Türk Telekom, Seç İzle Çocuk’ta “Oscar Çöllerde”, “Hızlı Ayaklar”, “Luna’nın Bilim Dünyası”, “Olly The Little White Van”, “Neşeli Dünyam”, “Maceracı Yüzgeçler” ve “Peter Pan’ın Yeni Maceraları” gibi 48 farklı seride 1500’den fazla bölümü izleyebiliyor.
Türk Telekom’a, Tivibu platformunu hem yetişkinlere hem çocuklara bu tam kapanma döneminde ücretsiz olarak sunduğu için teşekkür ederiz. Bize kalırsa bu hamle, tam kapanma sürecinde canı sıkılan ve ne yapsam diye düşünen birçok kişinin Tivibu’yla tanışmasını sağlamanın yanı sıra; insanların eğlenceli vakit geçirmesine de katkıda bulunacaktır.
Ne izlesem diye düşünenlere tavsiye, 4 Oscar ödülü almış bir yapım: “Parazit”
Güney Kore sinemasının son dönemde en çok dikkat çeken filmlerinden biri olan Parazit; 4 Oscar ödülü alarak ülkesine büyük bir başarı ve prestij kazandırmıştı. 2019 yılında vizyona giren film, Koreli fakir bir ailenin, zengin bir ailenin yanında iş bulmasıyla başlıyor. Zamanla bu zenginliğin büyüsüne kapılan aile, aç gözlülük ile ister istemez hatalı seçimler yapmaya başlıyor ve işler çok karmaşık bir hal alıyor. Mizah ve gerilim filmde bir arada başarılı bir şekilde sunulurken; toplum arasındaki sınıflaşma da çok başarılı bir şekilde gözler önüne serilmiş. Film Güney Kore’de geçmesine rağmen, her toplumda ayrı sınıflar arasında yaşanan ortak sıkıntılara da dikkat çektiği için, sizler de gerek ülkemizden, gerekse başka kültürlerden birçok ortak paydayı yakalayacaksınızdır diye tahmin ediyoruz.
Bize kalırsa, Tivibu’nun ücretsiz olduğu süre boyunca izlemek için güzel bir seçim olan Parazit, orijinal adıyla “Parasite”; eğer hala izlemediyseniz bize kalırsa tam kapanma döneminde Tivibu üzerinde göz atmanız gereken yapımlardan biri. Bizler de, bu gibi değerli filmleri ve birçok TV kanalını tam kapanma döneminde insanlara ücretsiz sundukları için Türk Telekom’a ve Tivibu’ya teşekkür ediyoruz. Umarız daha çok markadan ve platformdan yapılacak benzer hamleleri de yakın zamanda görme şansına sahip oluruz.
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Konu dışı
BenQ, Dünyanın İlk 4K HDR 16ms Oyun Projektörü TK700STi 4K Modelini Satışa Sundu!
Oyuncu monitörlerine olan talep çok fazla olsa da; üreticilerin gözden kaçırdığı ve henüz piyasada göremediğimiz ayrı bir segment var, “oyun projektörleri”. BenQ, yeni modeli TK700STi 4K oyun projektörü ile yeni bir oyun projektörü segmentinin ilk adımını attı. Kullanıcılara monitörlerden daha fazlasını sunmayı amaçlayan BenQ, 16 ms düşük input lag değeriyle beraber, 4K çözünürlük kombinasyonunu yeni projektöründe sunuyor.
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BenQ’dan yenilikçi hamle
2020 yılında Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika’da arka arkaya üç yıl boyunca 4K projektör segmentinde pazar payı olarak 1.liğe ulaşan BenQ, bu ürünün lansmanı ile tüketicilerin değişen taleplerine cevap vermek ve yaşamlarına yenilikler getirerek; ve ev sineması, yayın ve oyun ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli ürün segmentleriyle zenginleştirme konusundaki kararlılığını gösterdi diyebiliriz. Şirketin, her zaman için inovasyon kovalayan bir yapıda olması da; ürün çeşitliliğini artırarak birçok pazarda 1. sıraya oturmasına katkıda bulunmuş durumda. BenQ’nun bu yenilikçi anlayışının en yeni ürünü de, TK700Sti 4K oyun projektörü.
Pandemi nedeniyle uygulanan karantinalar ve seyahat kısıtlamaları da tüm dünyada görsel eğlence tüketiminin yöntemlerini değiştirmeye başladı. Ailece evde kalınan durumlardaysa televizyonlar ve monitörler yetersiz hale geldi. Diğer bir deyişle Covid-19 pandemisi, projeksiyon cihazlarının altın çağının başlamasına önayak oldu. Ek olarak; evde kalınan süreçte video oyunlarının hem satışları hem de oynanma süreleri oldukça arttı. BenQ da, bu artan talebe cevap vermek amacıyla yeni bir segment açan bu projektörü üretmek için bugüne kadar edindiği görüntüleme teknolojisi uzmanlığını ve yeni nesil oyun deneyimini bir araya getirerek; TK700Sti 4K oyun projektörünü üretti.
TK700Sti 4K oyun projektörü neler sunuyor?
TK700STi 4K, Ultra HD çözünürlükte 16 ms giriş gecikmesi ve kullanıcılara FPS, RPG ve spor oyunları olmak üzere çok çeşitli seçeneklere erişim sağlayan HDR oyun uyumluluğu sunabiliyor.
BenQ Türkiye Ülke Müdürü Ergin Yavuzol, TK700STi 4K ile ilgili olarak; “Tüketici eğlence alışkanlıkları salgın sırasında çok hızlı bir şekilde gelişti ve gerçekten birinci sınıf yaşam tarzı teknolojisine olan artan talep, kalıcı bir eğilim haline geldi. Üç yıl üst üste 4K projektör segmentinin bir numaralı oyuncusu olarak BenQ, bu müşteri beklentilerini ve daha fazlasını karşılayan ve oyuncular için daha önce hiç görülmemiş bir sürükleyici deneyim sağlayan TK700STi ile yeni bir oyun projektörü segmenti başlatmaktan gurur duyuyor” şeklinde bir açıklama yaptı.
BenQ TK700STi 4K oyun projektörü, 3.000 lümen parlaklık, % 96 Rec.709 ve HDR oyun uyumluluğu gibi özelliklere sahip. Kullanıcılar, 2d keystone ve dijital döndürme ayarına sahip bu projektörü her odaya sığdırıp; görüntü ayarlarını da diledikleri gibi optimize edebiliyorlar. Cihaz ayrıca 1,99 metre mesafeden 100 inç ekranda 4K UHD 8,3 milyon piksel çözünürlükte görüntüler sunabiliyor. BenQ TK700STi 4K, League Of Legends, CS GO gibi rekabetçi oyunlar oynayan oyuncular için, 4K çözünürlükte ve 60Hz yenileme hızında minimum 16 ms yanıt süresi sunan “hızlı mod” seçeneğiyle de oyun deneyimini büyük ekranda düşük gecikme süreleriyle sunabiliyor.
BenQ’nun sunabildiği bu yanıt süresi, ev aydınlatma koşullarından bağımsız olarak 4K çözünürlük, görüntü netliği ve canlı HDR renginden ödün vermeden görülebilecek en düşük gecikmeli değer. Özel olarak tasarlanan üç FPS, RPG ve SPG (Spor Oyunu) modu, kullanıcılara farklı oyun türleri için görsel, işitsel ve gecikme ayarları üzerinde kontrol sağlama imkanı sunuyor. TK700STi 4K, hem yeni çıkan oyunlarla hem de klasik AAA oyunlarla uyumlu olarak çalışabiliyor ve PlayStation serisi, Xbox serisi ve Nintendo Switch ile eşleştirilebiliyor. Ayrıca TK700STi 4K oyun projektörünün filmler, müzik, spor ve oyunlar için özelleştirilmiş ses modları ve dahili olarak bulunan 5W gücünde bir hoparlörü mevcut. Cihazın ses sistemi de, BenQ CinemaMaster Audio +2 tarafından desteklenmekte.
BenQ TK700STi ayrıca, kullanıcıların Android TV için Google Play Store’a erişmelerine ve film, TV programı, canlı spor, haber, oyun ve müzik içeriğine ulaşabilmelerini sağlayan Google sertifikalı Android TV’ye uyumlu olarak geliyor. Kablosuz projeksiyon özelliği de, kullanıcıların Android veya iOS cihazlarından hızlı bir şekilde projeksiyonlarına bağlanmasını sağlıyor.
Dileyen kullanıcılar, BenQ’nun TK700Sti 4K modelini kısa bir süre içinde satın alabilecekler. Cihaz hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız da; buraya tıklayarak BenQ’nun resmi sayfasına ulaşabilirsiniz.
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Konu dışı
Kripto para borsalarının sonu nasıl olacak? | Thodex, Vebitcoin, Goldexco.in kapandı
Ülkemizde ilk olarak Thodex’in arkasında binlerce mağdur bırakmasıyla başlayan sürecin devamında, Vebitcoin ve Goldexco.in de benzer bir sona ulaştı. Bu kripto para borsaları arkasında o kadar çok mağdur ve o kadar çok soru işareti bıraktı ki; son bir haftadır pandemiden bile daha çok gündem konusu oldular. Peki diğer kripto para borsaları için durum ne? Gelecekte bizleri kripto para dünyasında neler bekliyor olabilir?
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Kripto para borsaları riskli mi?
Son bir haftadır belki de en çok duyduğumuz şey kripto para borsalarının arkasında bıraktığı binlerce mağdur. Kripto para yatırımı yapmak için aracı borsalar kullanmak her ne kadar en mantıklı seçenek olmasa da; birçok insan bu platformlar pratik bir kullanım sağladığı için bu borsalar üzerinden kripto para yatırımlarını gerçekleştirmeyi tercih ediyor. Peki yatırımınızı kripto para borsalarına emanet edebilmek hangi riskleri barındırıyor?
Şu bir gerçek ki, tamamen kusursuz ve aşılamaz güvenliğe sahip bir sistem inşa edebilmek günümüz dünyasında imkansız denilebilecek kadar zor. Bu yüzden, hangi kripto para borsası üzerinden yatırım yaparsanız yapın; olası bir siber saldırı ihtimali, yatırımınız için de risk oluşturabilir. Bu gerçekle yaşamayı öğrenmemiz ve kripto para yatırımımızı güvence altında tutabilmek için önlemlerimizi de bu gerçeği hesaba katarak almamız gerekiyor.
Soğuk cüzdan çoğu kişi için iyi bir çözüm olsa da; tek başına yeterli değil
Soğuk cüzdan kullanmak, birçok kripto para yatırımcısı için iyi bir seçenek olarak gözükse de; soğuk cüzdanların fiziksel varlığı da her zaman için risk altında. Kaybolma, çalınma veya bozulma gibi olasılıklar her zaman için mevcut. O yüzden, soğuk cüzdan kullanmak da başlı başına bir çözüm değil gibi görünüyor. Peki başka neler yapabilirsiniz? Tahmin ettiğiniz üzere riski olabildiğince farklı noktalara dağıtmak; olası bir siber saldırı veya dolandırıcılık durumunda karşılaşabileceğiniz zararı da minimize etmenize yardımcı olabilir. Örneğin 1.000 TL tutarında bir yatırım yapmayı düşünen bir kripto para yatırımcısı, 4 farklı borsa üzerinden 250 TL’lik yatırım yaparsa; bu borsalardan herhangi birinin çökmesi veya siber saldırıya uğraması durumunda %75 daha az zarar etmiş olacak. O yüzden elinizdeki yumurtaları tek bir sepete atmak değil de; birçok sepete dağıtmak faydalı olabilir. Uzun vadeli olarak planladığınız kripto para yatırımınızı da soğuk cüzdanda saklamak; platformlara yapılacak siber saldırı gibi durumlara karşı da önlem olacaktır.
Diğer kripto para borsaları, Thodex, Vebitcoin ve Goldexco.in gibi şirketlerin yaptıklarından negatif olarak etkilendi mi?
Paribu’nun sahibi Yasin Oral, Hürriyet Gazetesi’ne verdiği demeçte “Thodex için açıklanan rakamlar teknik olarak mümkün değil. Çok büyük bir para götürmüş olma ihtimali düşük olabilir. Kaçmanın mantıklı bir sebebi olmalı. Güzel kazançlar elde edilen sistemde kaçmak mantıksız olur. Kaçmak için teknik olarak müşteri varlıklarını çaldırmış olmanız, güvenlik açığınızın olması ya da kullanıcıya varlıklarını veremeyecek halde olmanız gerekiyor. Kullanıcıların taleplerine cevap veremediği için diğer coinleri almış gitmiş olabilir ama yorum yapmak için çok erken” dedi.
Yasin Oral, Türkiye’de kripto para borsalarına olan güven sarsılması ve şüpheli yaklaşımdan sonra; kullanıcıların cüzdanlarını yurt dışı kaynaklı kripto para borsalarına taşıdığı iddialarına yönelik olarak “Paribu’dan ani çıkış olmadı. Thodex ve VeBitcoin olayından önce durum neyse aynen devam ediyor.” şeklinde yorum yaptı.
Yasin Oral’ın Hürriyet’e yaptığı açıklamalara bakarsak; Paribu için şimdilik olumsuz bir hava yaşanmadığını söyleyebiliriz.
Ülkemizdeki diğer büyük kripto para borsalarından BTC Türk’te durum ne
Kripto para borsası BTC Türk’ün kurucusu ve CEO’su Özgür Güneri son yaşanan Thodex ve VeBitcoin olaylarına ilişkin olarak Hürriyet’e yaptığı açıklamada; “Soruşturma ilerledikçe bilgiler ortaya çıkacak. İşin doğası tam anlamıyla anlaşılmadı. Sektör adına çıkıp konuşanlar, farklı disiplinden gelenler Thodex’i yorumluyor. Bu işi yapmak için teknoloji, finans ve riskten çok iyi anlamanız gerekiyor. Eğer anlamazsanız riskleri potansiyel olarak başınıza getirir. Kullanıcılar paralarını istediği için Thodex’in sahibi Özer’in kaçtığı yorumunda bulunuluyor. Bu yanlış bir algı. Bizim yaptığımız iş aracılık. 1.000 lira yatırdınız diyelim, 1.000 lira bankada saklanıyor. Diğer taraf da 1.000 liralık Bitcoin koydu diyelim. Onu da cüzdanda saklıyoruz. Burada bizim yaptığımız alıcı ve satıcıyı bir araya getirip ticaretlerini yapmaları. 2 milyar dolar çok fazla bir rakam. Rakamlara hakim olduğum için söyleyebilirim ki öyle bir para yok. Kripto para borsalarını döviz bürosu gibi düşünüyorlar. Sanki Bitcoin’i biz satıyormuşuz gibi anlaşılıyor ama işin aslı öyle değil. Almak istediğinde de biz alıyoruz gibi anlaşılıyor. Thodex’in hacimleri yalan. Dışarıdan bile eğitimli biri baktığında görebilir. İşlem hacminin finansal bir karşılığı yoktur. Büyük bir ekosistem Türkiye’de yok. Büyük hareket olsa biz görürdük” dedi.
Yine de Thodex, Vebitcoin, Goldexco.in gibi girişimlerin bugün geldikleri nokta, en azından kısa ve orta vadede insanların kripto para borsalarına daha temkinli yaklaşmalarına neden olacak. Bu durum da, bu piyasadaki hareketin kısa bir süreliğine de olsa yavaşlaması anlamına gelebilir. Fakat uzun vadede neler olacağını ve nelerle karşılaşacağımızı hiçbirimiz kestiremiyoruz.
Peki ya mağdurlar ne olacak?
Mağdurların akıbeti henüz belli olmazken; hepimizin dileği zor durumda kalan insanların en kısa süre içinde zararlarının giderilmesi. Böyle durumlara düşmemek için de yatırımlarınızı gerçekleştirirken; mevcut riski iyi analiz etmenizi ve önlemlerinizi ona göre almanızı tavsiye ederiz. Hatta kaybedeceğiniz zaman size büyük yıkımlar yaşatabilecek miktarlarla kripto para yatırımı yapmamanız da faydanıza olabilir.
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Konu dışı
Razer, Doğayı Desteklemek İçin 50 Milyon Dolar Değerindeki “Razer Green Fund”ı Kurdu
Razer, bugün 50 milyon dolar değerindeki yeni “Razer Green Fund”ın kuruluşunu ve ödüllü sürdürülebilir ürünler girişimi olan “The Nurturing Co. Pte. Ltd.” (“The Nurturing Co”) için yapacağı yatırımlarını duyurdu. Organizasyon, dünyanın ilk tek kullanımlık, plastik içermeyen, bambu tuvalet kağıdı ve evde bakım markalarından biri olan Bamboloo’yu ortaya çıkarmasıyla dikkat çekiyor.
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Çevre ve doğa dostu marka: “Razer”
Mart 2021’de Razer, #GoGreenWithRazer girişiminin bir parçası olarak, 2025 yılına kadar “%100 Yenilenebilir Enerji” kullanmak ve “%100 Karbon Nötrlüğü” elde etmek de dahil olmak üzere; firmanın doğayı ve çevreyi koruma taahhüdünün dört temel noktasını ayrıntılı olarak açıklayan 10 yıllık sürdürülebilirlik yol haritasını ana hatlarıyla duyurmuştu. Bu 10 yıllık plan dahilinde, Razer aynı zamanda dünya çapındaki oyuncuları çevreci amaçlara katkıda bulunmaları için eğitmek ve bir araya getirmek adına “Yeşil Topluluk” (Green Community) altında; 1 milyon ağacı korumak için Conservation International ile ortaklaşa yürütülen ve başarıyla yoluna devam eden Sneki Snek Kampanyası’nı ve geri kazanılan deniz plastiklerinden yapılan sınırlı sayıda üretilen Kanagawa Wave Apparel Collection’ı da içeren birden fazla girişimi duyurdu.
Sürdürülebilirlik girişimlerini Razer Green Fund aracılığıyla desteklemek
Firmanın 10 yıllık sürdürülebilirlik yol haritasına uygun olarak Dünya Günü’nü kutlamak için Razer, çevre ve sürdürülebilirlik girişimlerini desteklemek ve bunlara yatırım yapmak amacıyla 50 milyon dolarlık bir fon ayırdı. Razer Green Fund, Razer’ın kurumsal girişimler kolu olan zVentures tarafından yönetilecek ve Razer’ın stratejik yatırım faaliyetlerinin önemli bir parçası olacak.
Yeşil yatırımlar üzerinden ilerleyecek olan Razer Yeşil Fon, seçici stratejik yatırımlar yoluyla Razer’ın gençlik, Y kuşağı ve Z kuşağı arasında yeşil bir zihniyet geliştirmeye çalışacak. Bu yatırımlar; yenilenebilir enerji, karbon ve plastik yönetimi odaklı sürdürülebilirlik şirketlerini hızlandırmayı hedefliyor. Razer Green Fund sayesinde çevreci start-uplar, gelecek nesiller için dünyayı şekillendirmeye yardımcı olacak yenilikçi teknolojileri güvenle sunabilecekler. Razer’ın Personel Şefi Patricia Liu, “10 yıllık sürdürülebilirlik yol haritamızın duyurulmasından bu yana şirketimiz, dünyanın çeşitli noktalarındaki start-upların kendi yeşil girişimlerini nasıl hızlandırabileceklerine dair taleplerle dolup taştı” dedi. Patricia Liu, “Razer Yeşil Fonu, yeni start-upları hedeflerine ulaşmaları için güçlendirmek amacı ile kuruldu.” diye de ekledi.
Razer ve BAMBOOLOO ortaklığı
Yeni Yeşil Fon girişimini başlatmak için Razer, zVentures aracılığıyla The Nurturing Co.’ya bir yatırım gerçekleştirdi. Ortaklık, BAMBOOLOO’nun Güneydoğu Asya Genel Merkezi ve Malezya’da da açılacak yeni ofislerinin de dahil olduğu bazı Razer küresel ofislerinde bambu tuvalet kağıdı uygulaması ve tedarikini sağlayarak, Razer Green’in bir parçası olan Razer’ın tüm ofis operasyonlarının %100 karbon nötr ve doğa dostu olmasını sağlayacak.
Bambu hamurunun tuvalet kağıtları için sürdürülebilir bir seçim olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. Büyüme hızına ek olarak bambu hamuru üretmek, odun hamuruna kıyasla %90 daha az su gerektirir ve karbon salınımı da %70 oranında daha azdır. Dört kişilik bir aile, bambu tuvalet kağıdına geçerek; doğada yılda 30.000 litreden fazla suyun israf edilmesini önleyebilir. BAMBOOLOO da, bambu bazlı tuvalet kağıtları ve diğer ev bakım ürünlerini sunarak; tüketicilerin odun hamuru üzerinden üretilen kağıt ürünlerinden vazgeçmelerine yardımcı oluyor.
Liu, “BAMBOOLOO, dünyayı gelecek nesiller için koruma misyonumuzu gerçek anlamda somutlaştırıyor” dedi. “Bu yatırımın, büyümekte olan koruma girişimlerinin aynı yolu takip etmesi için güçlü bir öncelik oluşturacağından eminiz.”
The Nurturing Co., Razer’ı stratejik bir yatırımcı olarak görmekten memnun. The Nurturing Co. CEO’su ve Kurucusu David Ward, “Razer ile, The Nurturing Co. BAMBOOLOO sürdürülebilir, çevreye daha az etkili ürünlerimizi dünya çapında daha da fazla sayıda tüketiciye ulaştıracak.” dedi.
Razer, Razer’ın ekosisteminden yararlanmak ve işlerini büyütmek için The Nurturing Co. ile birlikte çalışmaya devam edecek. Razer ayrıca önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji, karbon, plastik yönetimi ve sürdürülebilir ormancılığa odaklanarak gelecek vaat eden diğer sürdürülebilirlik girişimlerine yatırım yapmaya da devam edecek. Yeni, doğa dostu ve çevreci start-upların arkasında olan Razer, önümüzdeki dönemde de doğayı korumak adına elini taşın altına koymaya devam edecek gibi görünüyor.
ZVentures hakkında daha fazla bilgi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.zvntrs.com
BAMBOOLOO hakkında daha fazla bilgi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.lovebambooloo.com
Razer’ın #GoGreenWithRazer girişimi hakkında daha fazla bilgi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.razer.com/go-green
İlgili taraflar bu link https://www.zvntrs.com/#contact aracılığıyla iletişime geçebilecekler.
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