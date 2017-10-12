Titanfall oyununun yapımcı stüdyosu olan Respawn Entertainment, Oculus Rift için yeni bir VR oyunu geliştireceğini belirtti.

Respawn Entertainment stüdyosunun CEO’su olan Vince Zampella dün gerçekleşen Oculus Connect adlı etkinlikte Oculus Rift için yeni bir VR oyunu geliştireceğini ve VR dünyasına artık “shooter” oyun türünün ayak basması gerektiğini konuştu.

Oculus içerik başkan yardımcısı olan Jason Rubin, en büyük oyunların ve oyun serilerinin VR’ ye geleceğine değindi ve Respawn Entertainment adlı oyun stüdyosunun bunun göstergelerinden birisi olduğunu söyledi.

Respawn Entertainment; Marvel, Warner Bros. ve Bathesda gibi büyük oyun şirketlerine katılarak büyük konsol ve bilgisayar oyunlarını VR dünyasına sokmaya çalışıyor. VR satışlarının yavaş olduğu ve satışlarını hızlandırmak için platformuna en popüler oyunları eklemesi gerektiği söyleniyor.