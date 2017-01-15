Titanfall 2’nin Son Güncellemesinde Titanlar Es Geçildi

Titanfall 2’ye gelen herhangi bir büyük güncellemenin illa Titanlar hakkında olması gerektiğini düşünüyorsanız siz de yanılıyorsunuz.

Respawn Entertainment bu sefer ki Titanfall 2 güncellemesi ile beraber merkeze Live Fire’ı aldı ve bununla beraber oyuna 6’ya 6 pilot modunu getirdi. Bu mod o kadar önemli olmalı ki bu mod ile beraber iki yeni harita daha tanıtıldı.

Güncelleme ile beraber yeni Coliseum haritası da oynanabilir oldu. Bu haritada da sadece pilotlar ile oynanabiliyor. Görünen o ki Respawn oyuncuların Titanlardan sıkılmış olduğunu anlamış.

Güncellemede herkes tarafından beğenilecek bir değişiklik daha yer alıyor. Bu değişiklikle beraber artık oyuncular kendi multiplayer oyun listelerini yapabiliyorlar. Bu listelerde haritalar ve oynamak istedikleri oyun modu yer alıyor ve oyunlar bu listedeki sıraya göre oynanıyor. Yani oyundan hiç çıkmadan Amped Hardpoint oynayıp arkasından Bounty Hunt ile devam edebilirsiniz.