Tim Cook, Uber’i Güvenlik Nedeniyle App Store’dan Kaldırmakla Tehdit Etti

Apple’ın CEO koltuğundaki Tim Cook ilginç bir haberle gündeme geldi. Uber’in mobil uygulamasını App Store’dan kaldırabileceğini belirtti.

2015 yılında Uber CEO’su Travis Kalanick’le bir araya gelen Tim Cook, Uber’in iOS uygulamaları için birkaç değişiklik yapmasını istemiş. Çıktığı 2009 yılından bu yana oldukça popüler olan Uber, meğer etik dışı birçok faaliyette bulunuyormuş. Şirket, kullandığı bir yazılımla kullanıcılarının faaliyetlerini takip ediyormuş. Üstelik uygulamayı silseniz bile takip işlemi devam ediyor.

Bu durumun farkına çok geç varan Apple, fark eder etmez Travis Kalanick’ten görüşme talep etmiş. Apple’ın CEO’su Tim Cook’la Uber CEO’sunun yaptığı bu gizli görüşmede bulunan gizli özellikle ilgili konuşulmuş.

İddiaları kabul eden Kalanick, bunun belirtilen gibi kullanıcıları izlemek değil kullanıcıların iyiliği için yapıldığını, kullanıcıların cihazları çalındığında bulunmasına yardımcı olduğunu belirtmiş. Bunu kesinlikle kabul etmeyen Tim Cook, bu durumun devam etmesi durumunda uygulamayı App Store’dan kaldıracağını açıkça belirtmiş.

New York Times’ın ortaya çıkardığı bu durum oldukça yankı uyandırdı. Hem Uber’in kullanıcıları izlemesi bakımından hem de Apple’ın Uber gibi büyük firmaya bile tolerans göstermemiş olmasından dolayı. Apple tarafında hatayı her ne kadar geç olsa da kurtarmış olması ve böyle büyük bir firmayı tehdit etmesi güvenlik açısından pozitif etki bırakırken Uber için öyle görünmüyor. Zira kullanıcıların faaliyetlerini Apple’ın yasakladığı bir sitem üzerinden izlemesi ve bunu bir kalıba oturtmaya çalışması olumsuz etki bıraktı.

Uber, çıkan bu haberlerden sonra birtakım son dakika açıklamalarında bulundu. Yapılan açıklama da uygulamayı sildikten sonra kullanıcıların takip etmediklerini sadece bazı dolandırıcılara karşı önlem alınmasıymış. Alınan önlem ise çalıntı kartla yapılan pahalı Uber yolculuklarından sonra uygulamanın silinmesi üzerine ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi için yapılan tipik bir uygulamaymış. Benzer teknikler kullanıcıların hesaplarına yapılan şüpheli erişimleri tespit etmek ve engellemek içinde kullanılıyormuş.

Sıcaklığını hala koruyan bu olay için gelişmeler devam edecektir. Bakalım olay nasıl sonuçlanacak.