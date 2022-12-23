TikTok, dahili bir e-posta aracılığıyla gazetecileri gözetlediğini itiraf etti. Uygulamanın kendisi, şirketin sızıntıları ortaya çıkarma girişiminde gazetecilerin kaynaklarını izlemek için kullanıldı. ByteDance’e göre dört çalışan işten çıkarıldı.

Çinli ana şirketin çalışanları, sosyal medya uygulamasını kullanan gazetecilerin IP adreslerini analiz ederek gizli bilgileri sızdırdığından şüphelenilen çalışanlarla aynı yerde olup olmadıklarını tespit etti. TikTok ekip üyeleri hem Çin’de hem de Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunuyordu.

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Dinlenen gazeteciler arasında eski BuzzFeed muhabiri Emily Baker-White ve Financial Times muhabiri Cristina Criddle da vardı. Muhabirlerin verilerine erişen TikTok ekibi, işten çıkarılan baş iç denetçi Chris Lepitak ve istifa eden Çin’deki yönetici Song Ye tarafından yönetiliyordu.

Şirket, iddiaları kategorik olarak reddettikten ve uygulamanın hiçbir zaman “ABD hükümeti üyelerini, aktivistleri, kamuya mal olmuş kişileri veya gazetecileri” “hedef almak” için kullanılmadığını söyledikten sonra casusluk yaptığını kabul etti. ByteDance şimdi şirketin TikTok kullanıcılarının verilerini korumak için ek adımlar attığını söylüyor.

Dava, Çin uygulamasını yasaklamak isteyen Amerika Birleşik Devletleri’nin endişelerini artırıyor. Joe Biden’ın yönetimindeki milletvekilleri ABD’li kullanıcıların verilerinin güvenliğinden endişe ediyor. Kongre’nin yasayı kabul etmesi halinde kamu çalışanlarının TikTok’u devlet cihazlarına indirmelerinin ve kullanmalarının yasaklanması bekleniyor.

Kaynak: The Guardian