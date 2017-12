The Witcher Serisi Netflix Orijinal Dizisi Olarak Geliyor!

Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski’nin romanı olan The Witcher, Polonyalı CD Projekt RED tarafından oyunlaştırılmasının ardından Netflix tarafından dizi olarak geliyor!

Günümüzün en popüler RPG oyunlarının başında gelen The Witcher serisi özellikle üçüncü oyunu ile efsane bir yapım olarak oyun tarihinde yerini almıştı. Polonyalı ekip CD Projekt RED tarafından oyunlaştırılan ve aslında yine Polonyalı bir yazar olan Andrzej Sapkowski’nin romanından uyarlama oyun, şimdi de Netflix tarafından dizi olarak geliyor.

Variety’nin özel haber olarak duyurduğu bu gelişme, Netflix’in The Defenders ve Daredevil serilerinin senaristi olan Lauren Schmidt Hissrich tarafından uyarlanacak olan The Witcher serisi aslında ikinci Witcher serisi olacak. Daha önce Polonya’da özel bir dizi olarak yayımlanan The Witcher, şimdi Netflix’in bünyesinde büyük bir yapım olarak gelecek.



Sean Daniel, Jason Brown, Tomek Baginski ve Jarek Sawko’nun yapımcı olacağı seri hakkında Netflix kanadından yakında açıklama yapılması bekleniyor.

Özellikle Geralt karakteri seçimi ve oyunculuğu bu noktada kilit olacakken (Mads Mikkelsen efsane olur) dizinin en yakın 2019 tarihinde çıkması bekleniyor. Bakalım şimdiye kadar başarılı uyarlamalar ile karşımıza çıkan Netflix, The Witcher gibi çok önemli bir marka için nasıl bir iş yapacak, hep beraber göreceğiz.