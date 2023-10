The Witcher hayranları, Netflix’in popüler fantastik dizisinin 4. sezonu hakkında merakla bekleyişlerini sürdürüyorlar. Ancak bu bekleyiş sırasında birçok soru ve yeni iddialar ortaya çıkıyor. Bu fantastik dizi, yazar Andrzej Sapkowski’nin aynı adlı kitap serisinden uyarlanmış ve ana karakter Rivialı Geralt’ın maceralarını konu alıyor. İlk üç sezonuyla büyük bir hayran kitlesi oluşturan The Witcher, yeni sezonuyla da çok ses getirecek! The Witcher 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Yeni Geralt’ı kim oynayacak? İşte The Witcher’ın gelecek sezonuyla ilgili bilinmesi gereken her şey!

The Witcher 4. Sezon Ne Zaman Geliyor?



The Witcher 4. sezonunun yayın tarihi henüz açıklanmadı. Ancak 5. sezonun duyurulmasıyla birlikte, 4. sezonun da gelişine dair beklentiler artıyor. Spekülasyonlar ve söylentiler, 4. sezonun 2024’te yayınlanabileceğini gösteriyor. Ancak dizinin geçmişteki gecikmeleri göz önüne alındığında, 2025 daha gerçekçi bir tahmin gibi görünüyor.

Henry Cavill Artık Geralt’ı Oynamayacak! Yeni Geralt Kim Olacak?

Dizinin başrol oyuncusu Henry Cavill’in 4. sezonda Geralt rolünü devralmayacağı belirtiliyor. Onun yerine Liam Hemsworth, Rivialı Geralt karakterini canlandıracak. Henry Cavill’in neden ayrıldığına dair kesin bir bilgi bulunmasa da, oyuncu değişiklikleri bazen zamanlama çatışmaları veya kişisel tercihler nedeniyle gerçekleşebiliyor. Cavill’ın serinin aslına daha çok bağlı kalmak isterken, yapımcıların diziyi daha epik ve fantastik bir şeymiş gibi göstermesi nedeniyle Cavill’ın ayrıldığı söyleniyor.

Konu hakkında ardı arkası kesilmeyen soruların ardından bir açıklama yapma gereği duyan Henry Cavill, açıklamasında “Rivialı Geralt olarak yolculuğum hem canavarlar hem de maceralarla doluydu ve ne yazık ki 4. Sezon için madalyonumu ve kılıçlarımı bırakacağım. Benim yerime, Liam Hemsworth Beyaz Kurt rolünü üstlenecek. En büyük edebi karakterlerde olduğu gibi, Geralt’ı canlandırmak için harcadığım zamana saygı duyarak ve Liam’ın bu en büyüleyici ve incelikli adamı nasıl ele alacağını görmek için heyecan duyarak meşaleyi devrediyorum. Liam, bu karakterin harika bir derinliği var, karakterin içine dalmanın ve neler bulabileceğinizi görmenin tadını çıkarın.” ifadelerini kullanarak Rivialı Geralt rolüne veda etmişti.

Oyuncu Kadrosu Değişiyor Mu?

Henry Cavill seriden ayrılmış olsa da, hayranlar Anya Chalotra’yı Vengerbergli Yennefer ve Freya Allan’ı Ciri olarak görmeye devam edebilirler. Daha fazla oyuncu detayı hakkında henüz bilgi verilmedi.

Yeni Sezonda Neler Bekleniyor?

The Witcher, karmaşık bir hikaye anlatımı, karakter gelişimi ve efsanevi yaratıklarla dolu dünyasıyla tanınıyor. Bu mirası sürdürmesi ve Geralt ve ekibini yeni bir destansı yolculuğa çıkarması beklenen 4. sezon, heyecan verici anlar sunacak gibi görünüyor. Dizinin ne tür maceralarla dolu olacağını görmek için sabırsızlanıyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce The Witcher 4. sezon ne zaman gelecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!