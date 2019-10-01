Oyun
The Walking Dead karakterleri PUBG MOBILE’a geldi
Tencent Games, Türkiye’de de çok popüler olan AMC’nin The Walking Dead dizisi ile PUBG MOBILE arasında yapılacak yeni işbirliğinin detaylarını duyurdu. Bugün itibarıyla başlayan ve 2020’nin ilk aylarına kadar sürecek özel etkinlikte oyuncular, dizinin en bilinen kahramanları ya da kötü karakterlerine bürünerek savaş alanını düşmanlarına dar edebilecekler.
Sınırlı sayıda sunulacak oyun içi item’lar arasında yeni karakter görünümleri, silahlar ve bir de araç bulunuyor:
- Daryl Dixon görünümü
- Rick Grimes görünümü
- Negan görünümü
- Michonne görünümü
- Daryl’in Motosikleti
- Michonne’un Katanası
- Negan’ın sopası ‘Lucille’
Oyuna neler geliyor?
Bu yeni görünümlerin yanı sıra işbirliği kapsamında özel etkinlikler de gerçekleştirilecek. The Walking Dead Keşif Oyunu’nda görevleri tamamlayıp ekipmanları toplayarak puan kazanan oyuncular kalıcı Daryl Dixon Motosikleti gibi muhteşem ödüller kazanma fırsatına sahip olacak.
30 Eylül pazartesi itibariyle ise oyun içi The Walking Dead Çekilişi gerçekleştirilecek. PUBG MOBILE’a girip oyun içi görevlere katılan Türkiye’den oyuncular telefon ve UC kazanma şansı yakalayacak. Ayrıca yeni etkinlikler ve karakterler de yolda, önümüzdeki dönemde oyuna eklenmeye devam edecek. 400 milyonun üzerinde indirme ve 50 milyon günlük oyuncu sayısıyla PUBG MOBILE, dünya çapında en çok oynanan mobil oyunlar arasında lider kalmaya devam ediyor. Onuncu sezonunun başlamasına az bir süre kalan The Walking Dead ise eleştirmenlerden yüksek notlar almaya devam ediyor.
Merakla beklenen The Walking Dead işbirliği, PUBG MOBILE’ın daha önce Resident Evil 2 ve Godzilla: King of the Monsters ile 2019 yılında yaptığı başarılı ortaklıkların en yenisi olarak dikkat çekiyor. Bu tarz popüler işbirliklerini sürdüren Tencent Games, böylece PUBG MOBILE oyuncularına benzeri olmayan bir arena savaşı deneyimi sunmaya devam ediyor.
İnceleme
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Oyun
Borderlands 3 satışları 2K adına rekor kırdı
Borderlands 3, 2K’nin ilk 5 gün için en çok satan oyunu oldu. Borderlands 3‘ün dağıtımcısı, oyunun ilk 5 gün itibarı ile 5 milyonun üzerinde sattığını açıkladı. Bu da Borderlands 3‘ün 2K adına ilk 5 gün gözönüne alındığında en çok satan oyunu olduğu anlamına geliyor. Serinin önceki oyunu Borderlands 2, toplamda 22 milyon satmıştı. İlk 5 gündeki satışlara bakıldığında, Borderlands 3, Borderlands 2’den %50 fazla satış rakamına ulaşmış durumda.
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Borderlands 3’ten beklenmeyen başarı
Borderlands 3‘ün bu kadar başarılı olması çok da beklenmiyordu. Özellikle PC kullanıcıları, oyunun sadece Epic Store üzerinden satılmasına tepki göstermişti. Ancak buna rağmen, oyun Epic Store açıldığından bu yana ulaşılan en yüksek ön sipariş sayısına ulaştı. Genel toplamda ise 2K adına en çok ön sipariş alan yapım oldu. Şirket de Borderlands 3‘ün Epic Store‘daki satışlarından memnun olduğunu açıkladı.
Satılan kopyaların %70‘i dijital kopya olarak satılmış durumda. Ayrıca oyun Twitch‘te de ciddi bir izleyici kitlesine ulaşmış durumda. 2K, oyunun yayın organları üzerinden 14 milyon saatten fazla yayın yaptığını açıkladı, bu da Borderlands 2‘nin 7 senelik oyun hayatı boyunca yakaladığı izlenme sayısından %50 fazla olduğu anlamına geliyor.
İlk günlerde kullanıcılardan gelen bulut depolama ve Co-Op modundaki performans sorunu geri bildirimlerine rağmen, oyunun çok başarılı bir satış grafiği olduğunu söyleyebiliriz.
Haber
PUBG Mobile geliri 1 milyar doları aştı
Dünyanın en çok oynanan mobil oyunlarından biri olan PUBG Mobile, kırdığı rekorlarına bir yenisini ekledi. Oyun, 1 milyar dolardan daha fazla gelir elde ederek rakiplerini geride bırakmayı başardı.
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PUBG Mobile, aydan aya gelirlerini düzenli olarak artırmayı sürdürüyor. Oyun Game for Peace ismiyle ve kozmetik düzenlemelerle Çin’de gelir alımına açıldığından bu yana adeta durdurulamıyor. Sensor Tower Store Intelligence’ın yayınladığı son rapora göre, PUBG Mobile’ın gelirleri 1 milyar doları aştı. iOS ve Android genelinde cirosu 1 milyar doları aşan PUBG Mobile böylece, söz konusu rakamlara ulaşmış ilk Battle Royale oyunu oldu.
Ağustos 2018‘de oyunun brüt geliri 25 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Ancak bu yıl 160 milyon dolara ulaşmış durumda. Çin verisinin çıkarılması durumunda bile oyunun getirisindeki büyümenin geçtiğimiz yılın iki katı olduğu kaydediliyor. Aradan geçen bir yılın ardından bir yıl içindeki gelir tablosunun değişimi gerçekten de oldukça çarpıcı.
Başarılı oyun, zaman zaman yayınlanan güncellemelerle de canlı tutuluyor ve oyuncuların beğenisini kazanıyor. Son olarak PUBG Mobile Lite’a getirilen 0.14.1 güncellemesi büyük değişikliklerle geldi. Yeni güncellemede dikkat çeken ilk ve en önemli özellik ise harita. Yeni Golden Woods haritası ilk göze çarpan harita. Çalılık araziler, yağma için uygun küçük kasabalar barındıran dar bir harita olan Golden Woods, oyunculara rekabetçi bir savaş alanı sunuyor.