The Walking Dead karakterleri PUBG MOBILE’a geldi

Tencent Games, Türkiye’de de çok popüler olan AMC’nin The Walking Dead dizisi ile PUBG MOBILE arasında yapılacak yeni işbirliğinin detaylarını duyurdu. Bugün itibarıyla başlayan ve 2020’nin ilk aylarına kadar sürecek özel etkinlikte oyuncular, dizinin en bilinen kahramanları ya da kötü karakterlerine bürünerek savaş alanını düşmanlarına dar edebilecekler.

Sınırlı sayıda sunulacak oyun içi item’lar arasında yeni karakter görünümleri, silahlar ve bir de araç bulunuyor:

Daryl Dixon görünümü

Rick Grimes görünümü

Negan görünümü

Michonne görünümü

Daryl’in Motosikleti

Michonne’un Katanası

Negan’ın sopası ‘Lucille’

Oyuna neler geliyor?

Bu yeni görünümlerin yanı sıra işbirliği kapsamında özel etkinlikler de gerçekleştirilecek. The Walking Dead Keşif Oyunu’nda görevleri tamamlayıp ekipmanları toplayarak puan kazanan oyuncular kalıcı Daryl Dixon Motosikleti gibi muhteşem ödüller kazanma fırsatına sahip olacak.

30 Eylül pazartesi itibariyle ise oyun içi The Walking Dead Çekilişi gerçekleştirilecek. PUBG MOBILE’a girip oyun içi görevlere katılan Türkiye’den oyuncular telefon ve UC kazanma şansı yakalayacak. Ayrıca yeni etkinlikler ve karakterler de yolda, önümüzdeki dönemde oyuna eklenmeye devam edecek. 400 milyonun üzerinde indirme ve 50 milyon günlük oyuncu sayısıyla PUBG MOBILE, dünya çapında en çok oynanan mobil oyunlar arasında lider kalmaya devam ediyor. Onuncu sezonunun başlamasına az bir süre kalan The Walking Dead ise eleştirmenlerden yüksek notlar almaya devam ediyor.

Merakla beklenen The Walking Dead işbirliği, PUBG MOBILE’ın daha önce Resident Evil 2 ve Godzilla: King of the Monsters ile 2019 yılında yaptığı başarılı ortaklıkların en yenisi olarak dikkat çekiyor. Bu tarz popüler işbirliklerini sürdüren Tencent Games, böylece PUBG MOBILE oyuncularına benzeri olmayan bir arena savaşı deneyimi sunmaya devam ediyor.