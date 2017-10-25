The Walking Dead gelmiş geçmiş en büyük TV şovlarından biri olduğunu çok uzun bir zaman önce kanıtlamıştı. Fakat 8. Sezon’un açılış performansı pek beklenildiği gibi olmadı.

8. Sezonun ilk bölümü, 2012 (3. sezon) yılından bu yana The Walking Dead’in sahip olduğu en düşük izlenme sayısına sahip oldu. Variety’nin hazırladığı rapora göre Pazar akşamı yayımlanan bölüm, toplam 11.4 milyon kişi tarafından izlenilerek TWD tarihinde en düşük izlenme sayısına sahip 4. Sezon oldu. Sezon 1’in açılış bölümü 5.35 milyon izlenme alırken, sezon 2 (7.26) milyon ve sezon 3 (10.86) milyon izlenime sahip olmuştu.

Fakat 7. Sezonunda 17.03 milyon kişi ile açılış yaptığını unutmamak gerek. Çünkü 7. Sezon, pek başarılı bir açılış yapmamış olmasına rağmen, The Walking Dead’in şimdiye kadar en çok sevilen sezonu olarak kayıtlar altına geçti.