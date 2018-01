“The Man from Earth: Holocene” (Dünyalı 2) Yapımcısı Tarafından The Pirate Bay’de Yayımlandı!

2007 yılında yayımlanan ve Dünyalı adıyla Türkçe’ye çevrilen “The Man from Earth”ün devam filmi The Man from Earth: Holocene, filmin yapımcısı, senaristi ve yönetmeni olan Richard Schenkman tarafından The Pirate Bay üzerinden yayımlandı!

Günümüzde özellikle çevrimiçi resmi satış kanalları sonucunda torrent olarak adlandırılan P2P sitelerine olan ilgi ciddi oranda azaldı. Aynı zamanda bu platformlarda genel olarak yayımlanan korsan sürümler neticesinde birçok ülkede de yasaklama alan The Pirate Bay ve diğer torrent siteleri, net bir biçimde emek hırsızlığı yapanları yayımlamak ile suçlanıyor. Ancak genellikle indie, yani bağımsız oyun geliştiricilerinde gördüğümüz oyununu torrentten yayımlama durumu bu kez kült bir filmin devamında gerçekleşiyor.

Ülkemizde Dünyalı olarak bilinen The Man from Earth, 2007 yılında yayımlanmış ve sadece 200.000 dolar bütçe ile hazırlanmıştı. 2007 Comic-Con’da gösterimi yapılan, neredeyse tüm filmin tek bir odada yapılan çekim ile geçtiği yapım, özellikle torrent dünyasına düşmesi ile ün kazanmıştı. Bunun farkında olan yapımcılar ise torrent dünyasına tepki göstermek yerine “Biz BitTorrent üzerinden filmimizi paylaşan kişilere minnettarız. Onlar olmasaydı bu film bu kadar fazla duyulamazdı.” diyerek farklı bir tutum sergilemesinin ardından 16 Ocak’ta yayımlanan devam filmi “The Man from Earth: Holocene” (Dünyalı 2) bizzat filmin yapımcısı, senaristi ve yönetmeni olan Richard Schenkman tarafından The Pirate Bay üzerinden yayımlandı! Hem 720p hem de 1080p olarak yayımlanmış Holocene için bir de not bırakan Schenkman, filmi rahatlıkla bu platformdan indirerek izleyebileceklerini, ancak filmin izlemesinin bedava olmasına rağmen çekiminin bedava olmadığını vurgulamış. Dileyen kişilerin desteklemeleri için PayPal hesabını paylaşan yönetmen, filme destek olmak istyeyenlerin PayPal üzeirnden destek olabileceklerini belirtmiş. Ayrıca dileyen kişiler de Moviesaints üzerinden 19 Ocak itibariyle para ödeyerek filmi izleyebilecekler.

Dünyalı 2’nin ilk proje ajamasında Kickstarter üzerinden destek de alan yapım, yaklaşık 50.000 dolar gelir elde etmeyi başarmıştı. Film hakkında detaylı bilgi almak ve bağış yaparak desteklemek için yapımın resmi sitesi olan ManfromEarth.com‘u ziyaret edebilirsiniz.