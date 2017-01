Switch’in ilk oyunlarından biri olacak olan The Legend of Zelda: Breath of the Wild; dosya boyutu ile baya üzecek duruyor.

Geçtiğimiz günlerde duyurulan Nintendo‘nun yeni konsolu Switch için çıkacak The Legend of Zelda‘nın dosya boyutu belli oldu. Buna göre oyun, 13.4 GB’lık bir boş alan isteyecek. Bu durum, eğer oyunu dijital olarak satın alıp indirirseniz; konsolun 32 GB’lık alanının %40’nı harcamak ile eş değer oluyor. Nintendo‘nun bir diğer konsolu olan Wii U için oyun, daha az yer kaplayacak. Hatırlayacak olursanız, Wii U için yakın zamanda bazı bölgelerden yavaş yavaş üretimi durdurulacak gibi haberler alıp, sizlerle paylaşmıştık.

Bahsettiğimiz bu 32 GB’lık boş alanın tamamı oyunlar için ne yazık ki kullanılamayacak. Hali hazırda telefonlarımızdan, bilgisayarlarımızdan ya da konsollarımızdan da bildiğimiz işletim sisteminin de bu boş alan içerisinde olacağı durum; Nintendo Switch için de geçerli olacak. Böyle düşünürsek, The Legend of Zelda %40 oranından daha da fazla yer kaplayacak.

Bahsettiğimiz bu bilgiler sizi daha da fazla üzmesin zira Switch‘in depo alanını microSDXC kartları ile genişletebileceksiniz. Konsolun kısıtlı boş alanını ve buna zıt olarak da oyunların yüksek depo gereksinimlerini göz önünde bulundurursak, bu kartlardan bir hayli depo edeceğiz gözüküyor.

300 dolar etiketi ile (yaklaşık 1200 TL) 3 Mart tarihinde satışa sunulacak Nintendo Switch için The Legend of Zelda: Breath of the Wild; konsolun ilk gün oyunlarından biri olacak. Çıkış tarihinde Zelda’ya eşlik edecek diğer oyunlar ise şöyle olacak: Just Dance 2017, Skylanders: Imaginators, Super Bomberman R ve 1-2-Switch. Bunun yanında, Skyrim, FIFA, NBA 2K, Rayman, Minecraft gibi AAA oyunlar da konsolun çıkışından sonraki tarihlerde çıkacak diğer oyunlar olacak.

Aşağıdan The Legend of Zelda: Breath of the Wild‘in yayınlanan son video’sunu izleyebilirsiniz.