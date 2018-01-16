The Expendables 4 Geliyor!

Aksiyon filmlerinde tanıdığımız tüm efsanevi oyuncuları bir araya getiren The Expendables, yani Cehennem Melekleri’nin dördüncü filmi için sorunlar çözüldü ve resmen yine muhteşem kadrosu ile geleceği kesinleşti!

The Expendables, yani Cehennem Melekleri adlı üç filmlik seri, özellikle barındırdığı efsane aksiyon filmleri aktör ve aktrislerinden oluşan kadrosu ile dikkat çekiyordu. Sylvester Stallone, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham ve Jet Li başta olmak üzere sayısız aksiyon filmlerinin vazgeçilmez kadrosuna sahip olan The Expendables’in dördüncü yapımı geleceği açıklanmıştı.

2014 yılında duyurulan ve 2016’da geleceği konuşulan Cehennem Melekleri 4 için hem yapımcı hem de ana kadroda bulunan Stallone tarafından filmin bir diğer yapımcısı Avi Lerner ile anlaşamadıklarını ve bu sebeple yeni yapımda olmayacağını açıklamıştı. Aradan kısa bir zaman sonra Schwarzenegger de Sylvester olmazsa kendisi de olmayacağını açıklamış ve filmi iyice zora sokmuştu. Ancak görünüşe göre sorunlar çözüldü.

Stallone’nin yaptığı Instagram paylaşımı ile serinin dördüncü filmi geleceği kesinleşen The Expendables’in yeni filmi büyük ihtimalle 2019’da gelecek. Bakalım ilerleyen dönemlerde film adına ne gibi gelişmeler göreceğiz.