Tesla’nın Otomatik Pilotuna Mercedes’ten Rakip Geliyor

15 ay önce Tesla CEO’su Elon Musk araçların otobanda neredeyse hiç insan müdahalesine gerek duymadan gitmesini sağlayacak otomatik pilotu duyurmuştu.

O günden bu yana otomatik pilotu bazı ilerlemeler kaydetti ve şu anda Tesla satın alabileceğiniz en iyi otonom sürü teknolojisini sunan firma. Ancak diğer araç üreticileri de bu sektörde yer alabilmek için harekete geçmiş durumda ve ciddi çalışmalar söz konusu. Bunlardan bir tanesi de Mercedes’in bu yaz benzersiz S-Class modellerinde sunacağı gelişmiş Drive Pilot sistemi. Nevada’da testleri süren aracın otomatik pilotu Musk’ın hayatımıza getirdiğinden çok daha iyi olabilir.

Drive Pilot’ta da hız ve direksiyon insan kontrolünde ancak aracın genel kontrolü yapay zekada. Bunu bir şirket gibi düşünebiliriz. Sürücü bu şirketin yöneticisi ve iş gücünün çoğunu üreten çalışanlardan sorumlu ancak her bölüm için küçük bir mikro yönetim görevine sahip.

Drive Pilot’un basit bir versiyonu 2017 Mercedes E-Class modelinde yer alıyor. Ancak yeni Drive Pilot işlerin %80’ini hallederken E-Class versiyonu ancak %20’de kalıyor. Drive Pilot direksiyonda yer alan bir düğmeden aktif hal getiriliyor ve aktif olduktan sonra aracın hızını ve şeridini koruyor.