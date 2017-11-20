Tesla’dan Supercharger Şeklinde Powerbank!

Tesla, meraklılarına özel hediyelik Supercharger ve powerbankini tanıttı.

Bu hafta içerisinde elektrikli tırı “semi” ve yeni roadster modelini tanıtan Tesla, hayranları için bir de powerbank ve minyatür supercharger üretti. Her ne kadar tanıtım sırasında yer almasa da hem Apple lightning hem de micro usb çıkışıyla geniş bir cihaz desteğine sahip olan powerbank, 3350 mAh gibi az ve görünüşe göre sembolik bir kapasiteye sahip. Anlaşılan Tesla bu sözde powerbanki genel olarak hoş bir aksesuar gözüyle üretmiş çünkü piyasada 4-5 kat daha fazla kapasiteye sahip tonlarca powerbank bulunmakta.

Telefonlar için Supercharger!

Firma ayrıca telefonlar minyatür bir supercharger şeklinde yapılmış şarj aleti de tanıttı. Cihaz, Apple Lightning, micro usb ve usb type-c olmak üzere kullanıcılara üç farklı seçenek sunuyor.

45 Dolar fiyat etiketiyle bu kapasitedeki bir powerbanki almak ne kadar mantıklı bilinmez fakat şimdiden stoklar tükenmiş durumda. Powerbankin hoş görüntüsünün satışlarda etkili olduğu aşikar. Siz de bir adet edinmek isterseniz maalesef Elon Musk’ın yeni bir parti daha üretmesini beklemelisiniz.