Amerikalı otomotiv devi Tesla, Çin Halk Cumhuriyeti muazzam bir elektrikli araç fabrikası açmayı planlıyor.

Çin pazarı, yabancı üreticiler için daima zorlu olmuştur. Bu zorluk yerel bir firma ile anlaşmazsanız veya Çin Halk Cumhuriyeti’nde bizzat fabrika açmazsanız dramatik şekilde artar. Pek çok firma yüzde 25 ithalat vergisi ödemek zorunda kalır, satış kanalları ve reklam politikaları da rahatsızlık vericidir. Elon Musk, Çinli bürokratlar ile kurduğu iyi ilişkiler sayesinde bu sorunları nispeten geride bıraktı. Lakin Musk, maliyetleri düşürmekte kararlı.

Elon Musk, Şangay’da dev bir Tesla fabrikası açma kararı aldı. Evet Tesla, yüzde 25 ithalat vergisinden tamamen kurtulamayacak (gerçi bu rakamın ‘oldukça’ esnetileceğini söyleyebiliriz) ama çok daha düşük tedarik bedelleri ve imalat giderleri gibi avantajlara kavuşacak. Markanın araçlarının satışları Çin’de yaygınlaşacak ve reklam giderleri asgari seviyeye düşecek. Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki satışların yükselmesi ile Amerikalı şirketin gelirleri önemli oranda artacak.

Bu hamleyle Çin’deki elektrikli otomobil pazarı kızışacak gibi. Bu kızışma, en çok Model 3’e yarayacak. Model 3, ağabey ve kuzenlerine göre çok daha düşük bir fiyata sahip.