Tesla Sürücüleri, Kesintiden Sonra Araçlarını Çalıştıramadı!

Tesla sürücüleri, otomobil üreticisinin uygulamasında yaşanan bir kesintinin ardından araçlarından kilitlendiklerini söylüyor. Onlarca işletme sahibi, mobil uygulamasında, araçlarına bağlanmalarını engelleyen bir hata mesajı gördükleri hakkında sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Tesla CEO’su Elon Musk, Güney Kore’deki bir sürücüden gelen bir şikâyete Twitter’da “Kontrol ediliyor” diyerek kişisel olarak yanıt verdi. Musk daha sonra uygulamanın tekrar çevrimiçi olacağını söyledi.

Tesla uygulaması, sürücüler tarafından arabalarının kilidini açmak ve çalıştırmak için bir anahtar olarak kullanılır.

Araç sahipleri, araçlarını kullanamadıkları için internette çok sayıda şikâyette bulundular. Bir işletme sahibi, “Normalde arabamı çalıştırmak için telefonumu kullandığım için evden bir saat uzaktayım” dedi.

Kesinti izleme sitesi DownDetector’a göre, Cuma günü saat 16.40 (ET) civarında yaklaşık 500 kullanıcı uygulamada bir hata bildirdi. Beş saat sonra, 60’tan fazla hata raporu geldi. Musk, “Özür dileriz, bunun bir daha olmaması için önlemler alacağız” dedi.

The Car Expert web sitesinin editörü Stuart Masson verdiği demeçte, uygulamanın arabalara erişmenin tek yolu olmaması gerektiğini söyledi. Masson, “Eğer taşımazlarsa uygulamanın ötesinde araca binmek veya araçtan inmek için ikincil bir mekanizma olacak, sürücüler için zorluk çıkacak. Teknoloji işleri kolaylaştırıyor, ancak %100 çalışan bir sunucuya güveniyor. Bu, kredi kartım olmadan evden çıkıp akıllı telefonumla ödeme yapmayı beklemekle aynı şey. Her zaman tek bir mekanizmaya bağımlıysak, yakalanabiliriz” dedi.