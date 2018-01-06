Tesla Semi’nin Avrupa’da Ön Siparişleri Başladı!

Tesla’nın elektrikli kamyonu Semi için Avrupa’da bazı ülkeler için ön siparişler açıldı.

Tesla her ne kadar Model serisi ile biliniyor olsa da şu anda birçok kişinin odağı Semi tarafına çevirilmiş durumda. Tamamen elektrikli bir çekici olan Semi, hem menzil hem yakıt tasarrufu hem de otopilot gibi özellikleri ile birçok tır şoförünün ve sahibinin gözdesi olmayı başardı.

Şimdiye kadar sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da siparişe açık olan Semi, artık Avrupa kıtasından da sipariş verilebilecek. İlk aşama olarak İngiltere, Norveç ve Hollanda’ya açık olan ön siparişler için Birleşik Krallık tarafında 400 km versiyonu için 110.000 Sterlin, 800 km versiyon için ise 140.000 Sterlin fiyatlandırma belirlenmiş.

Avrupa kanadında ise bu fiyatlar 130.000 ile 150.000 Euro olarak belirtiliyor. Bu ön siparişe açılmasının ardından ilk adım ise Norveçli şirket Asko tarafından 10 adet ile yapıldı. Hatta Asko Semi’nin daha çok detayı gelmesi halinde siparişi arttıracaklarını da belirtiyor.

Bakalım yıllar sonra yollarda Model ve Semi araçlarını sıklıkla görecek miyiz? Merakla bekliyoruz.