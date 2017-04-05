Tesla’nın Piyasa Değeri General Motors ve Ford’u Geride Bıraktı

Elon Musk’ın başarılı girişimi Tesla yılların otomobil devleri General Motors ve Ford’u alaşağı etti. Detaylar ve daha fazlası yazımızda…

Tesla şirketi bu hafta piyasa değeri bakımından ABD’nin iki devini geride bırakarak ülkenin en değerli otomobil üreticisi oldu. Hisse senedi fiyatı 300 doları aşan Tesla’nın toplam değeri 53 milyar doları aşmış durumda. Peki Tesla bunu nasıl başardı ve bunun sonuçları neler olacak?

Hala Daimler (Mercedes) ve Toyota gibi devlerin gerisinde olmasına rağmen yüz yıllık otomobil devlerini geride bırakmış olması büyük önem arz etmekte. Bu başarısının arkasındaki en büyük neden olarak elbette ki Elon Musk görülüyor. Musk’ın söylemleri, diğer şirketleri ve önceki başarıları Tesla’ya olan güveni arttırmakta. Diğer nedenler için ise Tesla’nın sadece elektrikli araç üretmesi, fiyatı minimize etmesi, Ar-Ge’ye önem vermesi, güneş panelleri ve enerji depolama gibi alanlarda da yatırım yapması gösterilebilir.

Bu başarının sonuçları oldukça fazla olacaktır. Çünkü 13 yıllık şirketin 100 yıllık şirketleri devirmesi tarihteki büyük kilometre taşlarından biridir. Üstelik Ford’un altı milyon daha fazla araç satmasına rağmen bunun gerçekleşmiş olması Ford gibi geleneksel şirketlerin kendini sorgulamasına neden olacaktır. Tesla’nın bu başarısının sonuçlarından bir diğeri de otomotiv sektörünün otonom araçlara doğru yönlenmesine pozitif bir ivme kazandırması olacaktır. Bildiğiniz üzere Tesla’nın modellerinin bir çoğu sürücüsüz bir şekilde yol alabiliyor.

Son olarak hep birlikte bilim-kurgu filmlerinin vazgeçilmezlerinden olan tamamen sürücüsüz otomobilli bir geleceğe her geçen gün daha da yaklaştığımızı görmekteyiz.