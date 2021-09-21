Otomobil
Tesla Otopilot , Dikkatsizliği Arttırıyor
MIT, Tesla otomobillerinin sistemindeki bazı hatalardan sonra gelecek olan “Tamamen Kendi Kendine Sürüş” sürüm 10.0.1 güncellemesinin beta yazılımını test etti.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre; sistem, adına rağmen otonom bir sistem değil. Gelişmiş bir sürücü destek sistemi olan FSD sisteminin aslında pek de güvenli olmayabileceği ortaya çıktı. 290 kişiyle yapılan testte, önceden otopilot kullanmış kişilere otopilotun devre dışı bırakıldığı bir otomobil verildi. Test sonucunda sürücülerin, otopilotu kullanırken dikkatsiz hale gelebileceği kanısına varıldı.
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