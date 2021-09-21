Tesla Otopilot , Dikkatsizliği Arttırıyor

MIT, Tesla otomobillerinin sistemindeki bazı hatalardan sonra gelecek olan “Tamamen Kendi Kendine Sürüş” sürüm 10.0.1 güncellemesinin beta yazılımını test etti.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre; sistem, adına rağmen otonom bir sistem değil. Gelişmiş bir sürücü destek sistemi olan FSD sisteminin aslında pek de güvenli olmayabileceği ortaya çıktı. 290 kişiyle yapılan testte, önceden otopilot kullanmış kişilere otopilotun devre dışı bırakıldığı bir otomobil verildi. Test sonucunda sürücülerin, otopilotu kullanırken dikkatsiz hale gelebileceği kanısına varıldı.

Çalışma, “Otopilot sürücüyü dikkatsizleştiriyor.” diyor. Otopilot kullanan sürücüler, sistem devre dışı bırakıldığında dikkatsiz bir şekilde otomobil kullanıyorlar. Araştırmacılar “Otopilot varken manzaralara bakmalar, manuel sürüşte yola odaklanmayla telafi edilmedi.” ifadesini kullandı.

Tesla CEO’su Elon Musk, FSD yazılımı için ödeme yapanların daha fazla otomatik sürüş işlevi vaat eden beta sürümüne erişemeyeceğini söyledi. Bunun için ilk olarak sürücülerin yeterince dikkatli olmalarını sağlamak için yedi günlük test süreci uygulanacak. Yedi gün içindeki veriler toplanacak. Bu verilere göre yeterlilik sağlayan sürücü, yeni beta sürümüne erişebilecek. Bu veriler, sahibinin aracını takip eden ve sigortasına bağlı olan yeni bir güvenlik sistemi uygulamak için de kullanılabilecek.

MIT’nin çalışması, Tesla’nın otopilotunun önerildiği gibi kullanılamayacağına bulgular sağlıyor. Otopilot, trafiğe duyarlı hız sabitleyici ve otomatik direksiyon gibi güvenlik özelliklerini içerdiğinden, sürücüler daha dikkatsiz davranıyor. Ellerini direksiyondan çeken sürücüler yola odaklanmıyor. Bu da tehlikeli bir durum oluşturuyor. Çünkü bir yazılımın tehlikeli anları hissedemez. Bundan dolayı tehlikeli durumları algılayamayabilirler. O yüzden her ne olursa olsun bir insana ihtiyaç duyulduğu aşikâr. Otomatik pilotu kullanan sürücüler, görsel ve fiziksel uyanıklığı sürdürmeye çalışırken doğal olarak sıkılabilirler. Bu da sürücünün dikkatsizliğini arttırıyor.

Bu çalışmanın amacı Tesla’yı kötülemek değil. Bunun yerine sürücünün dikkat düzeyine göre uyarlanabilen sistemlerin geliştirilmesini sağlamaktır. Şu anki sistem sürücünün dikkatini göz veya kafa takibi yoluyla izlemek yerine, tekerlek üzerindeki algılama sistemi kullanarak sürücünün katılımını izliyor.

Yeni Otopilot Sistemleri Geliştirildi

Çalışmanın arkasındaki araştırmacılar, sürücünün dikkatini doğal yollarla ölçebilen bir sistem geliştirdiler. Bu sistem, sürücülerin güvenliği tehlikeye düşüren bakışlarını algılayabilecek. Sistem, aynı zamanda eski sistem ve yeni sistemin sürücülerdeki etkisini karşılaştırmada da yardımcı olacak.

Seeing Machines ve Smart Eye gibi şirketler, Otopilotlu araçlara kameralı sürücü izleme sistemleri getirmek için General Motors, Mercedes-Benz ve bildirildiğine göre Ford gibi otomobil üreticileriyle birlikte çalışıyor. Aynı zamanda sarhoş sürücler içinde bir çalışma söz konusu. Kısacası teknoloji şu an mevcut. Teslanın bu geliştirilen sistemi yeni araçlarına entegre edip etmeyeceği merak ediliyor.