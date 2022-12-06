Tesla, popüler Sentry Mode’u geliştiren bir yazılım güncellemesi yayınladı. Nöbetçi Modu, arabanın akıllı bir gözetleme sistemi olarak çalışır, vandalizmi ve hırsızlığı önler veya en azından şüpheliyi teşhis ederken polise yardım eli uzatır.

2022.44.2 güncelleme değişiklik günlüğü, yeni güncellemeyle kullanıcıların tehditleri algılarken kameraları devre dışı bırakabileceğini ve potansiyel bir tehdit algıladığında klip uzunluğunu ayarlayabileceğini söylüyor. Kamera tabanlı algılamanın devre dışı bırakılması durumunda Sentry Mode, klipleri yalnızca fiziksel bir tehdit algılanırsa USB sürücüsüne kaydeder.

Tesla, sensörlerini arabalardan kaldırdığından ve Sentry Mod hem sensörler hem de kameralarla çalışmak için kullanıldığından, bu son parça yalnızca kameralı Sentry Mod’a geçmenin bir yolu gibi görünüyor.

Diğer dikkate değer özellikler arasında, otomatik emniyet kemeri gerdirmede iyileştirme ve daha fazla araba için Tesla’nın yeni enerji uygulaması desteği yer alır; bu, seyahatlerinizi önceden planlamanıza ve yol boyunca nerede şarj etmeniz gerektiğini görmenize yardımcı olur.