Tesla’nın Otomatik Pilotu Bir Kez Daha Hayat Kurtardı

Elon Musk yaz aylarında Tesla’nın Version 8.0 Autopilot güncellemesini duyururken otomatik pilotun bir çok hayat kurtaracağına inandığını söylemişti.

Tesla’nın otomatik pilotu daha önce de kazaları önceden fark etmiş ve hemen ya yön değiştirmiş ya da fren yapmıştı. Bu sefer buna benzer bir olay da Hollanda’da yaşandı. Böylelikle yeni güvenlik önlemlerinin ne kadar güçlü olduğu bir kez daha görülmüş oldu.

Twitter’dan Hans Noordsij isimli kullanıcı kaza ananının araç içi kameradan çekilmiş görüntülerini yayınladı. Bu videoda görülen bir diğer inanılmaz şey ise otomatik pilotun kaza olacağını önceden tahmin etmiş olması. Otomatik pilot ön tarafta seyreden araç şerit değiştirdiğinde daha önceden görüş alanında olan bir sonraki araca çarpacağını tahmin ediyor ve fren yapıyor. Çok kısa bir süre sonra ise öndeki iki araç çarpışıyor.

Kazada kimse yaralanmadı. Araç sürücüden önce tepki vererek acil durum frenini devreye soktu ve kazanın zincirleme kazanın önüne geçti. Eylül ayında Elon Musk araçlarda yer alan radar ile öndeki aracın içinden ileriyi görebiliyor.