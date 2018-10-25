Tesla Model Y üretime hazır

Tesla CEO’su Elon Musk, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Model Y’nin son prototipini onayladığı söyledi. Yakın gelecekteki planlarının SUV modellere geçmek olduğunu da sözlerine ekledi.

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Tesla SUV modeli için seri üretime geçecek

Elon Musk, SUV modellere geçmek için yeterli üretim modellerine sahip olsalar da izinlerin 2020 yılına kadar çıkmayacağını da söyledi. “Model Y için önemli ilerleme kaydettik” diyen Musk, SUV modelinin detaylarını Mart 2019’da açıklayacaklarını söyledi.

Model Y hakkında daha fazla ayrıntı verilmedi. Ancak gecikmenin, Tesla’nın California’da bulunan fabrikasının üretim kapasitesinden dolayı olduğu söyleniyor. Fabrika şuanda Model 3 talebini karşılamak için çalışıyor. Şirketin yılbaşında otopark kısmına üretim için yeni bir alan oluşturması bekleniyor.