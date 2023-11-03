Dünyanın en çok satan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, kısa bir süre önce Türkiye pazarına açılmıştı. Pazara açıldığı gibi tüm rakiplerini tokatlayarak Türkiye’nin en çok satanları arasına adını yazdıran şirket, inanılmaz bir fırsat ile karşımızda. Tesla Türkiye, Envanter bölümündeki Model Y araçlarının fiyatlarında önemli indirimler yaparak, otomobil tutkunlarını sevindiriyor. Bu fırsatla, sıra beklemeden Tesla sahibi olmak mümkün hale geliyor.

İçindekiler Tesla Türkiye Model Y Fiyatlarında Büyük İndirim Yaptı

Tesla Türkiye Model Y Fiyatlarında Büyük İndirim Yaptı

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye pazarında büyük ilgi görüyor. Özellikle Model Y, Türkiye’deki en çok satılan elektrikli otomobil unvanını elinde bulunduruyor. Bugün ise Tesla’nın Türkiye’deki müşterilerini sevindirecek bir haber var.

Tesla, küresel ölçekte gerçekleştirdiği indirimlerin ardından Türkiye’deki Model Y fiyatlarında da düşüşe gitti. Ancak bu indirim, normal satış fiyatlarında değil, sadece Envanter bölümündeki araçlarda geçerli. Normal satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Envanter bölümü, daha önce sipariş verilmiş veya sertifikalı ikinci el Tesla araçlarını içeriyor ve bu sayede müşteriler sıra beklemeden araç sahibi olabiliyorlar.

Tesla’nın Envanter sayfasında, Model Y araçlarının fiyatlarında ciddi düşüşlerin olduğunu görebilmek mümkün. Tesla, onlarca aracın fiyatını 400 bin TL’nin üzerinde indirimle güncelledi. Model Y fiyatları, 2 milyon 330 bin TL ile 3 milyon 297 bin TL arasında değişiyor.

Örnek olarak, Model Y Long Range çift motor modelinin fiyatı 2 milyon 765 bin TL’den 2 milyon 334 bin TL’ye kadar düştü. Ayrıca, farklı renk ve donanım seçeneklerine sahip diğer Model Y modellerinde de benzer şekilde oldukça cömert indirimler bulunuyor.

Tesla Türkiye, bu indirimlerle müşterilerine sıra beklemeden Tesla sahibi olma fırsatı sunuyor. Eğer bir Tesla hayali kuruyorsanız, şimdi bu hayali gerçekleştirme vakti olabilir. Tesla’nın Envanter sayfasını ziyaret ederek güncel fiyatları ve stok durumunu kontrol edebilirsiniz. Tesla Model Y, elektrikli otomobil tutkunları için cazip bir seçenek sunmaya devam ediyor.

Tesla’nın bu indirimle beraber pazarı resmen kendine bağlayacağını söylemek mümkün. Kısa sürede yollarda inanılmaz çok sayıda Tesla görür olduk, bu indirimlerle beraber Tesla sayısı daha da artacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni fiyatlar nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!