Tesla, Cybertruck üretimini 2022’ye erteledi.

Tanıtımı 2019 yılında gerçekleştirilen Cybertruck fütüristik tasarımı ile dikkatleri toplamıştı. Ancak ünlü otomotiv şirketi Tesla’nın internet sitesinde fark edilen açıklamaya göre sipariş verenlerin araçlarını 2022’den önce alamayacakları düşünülüyor. Tesla’nın ilk elektrikli pikap kamyoneti olma özelliği taşıyan Cybertruck büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Cybertruck’ın satın alım sayfasında şimdilik yalnızca motor tipi ve otonom özelliğinin bulunup bulunmaması seçenekleri yer alıyor. Ancak bunların altında belirtildiğine göre aracın satın alanlara tam konfigürasyon yapabilme seçeneğini sunması 2022’ye yakın bir tarihte olacağı belirtilmiş. Bu durum da aracın 2021 yılında üretime geçilmeyeceğini düşündürtüyor.

CEO Elon Musk, aracın 2019 yılındaki tanıtımında yaptığı açıklamada aracın montaj hattının 2021’in sonlarında çalışmaya başlayacağını belirtmişti. Ancak Ocak ayındaki Tesla’nın dördüncü çeyrek gelir toplantısında Musk, belki bir kaç Cybertruck’ın siparişinin 2021 yılında tamamlanabileceğini ancak tam kapasiteli üretime 2022 yılında başlanabileceğini beklediğini belirtmişti. Bu açıklamanın ardından aracın çıkış tarihiyle ilgili bazı şüpheler doğmaya başlamıştı.

Tesla’nın geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleşen ikinci çeyrek gelir toplantısında Tesla araç mühendisliği başkan yardımcısı Lars Moravy şu sözlerle duruma biraz daha açıklık getirmişti:

“Aracın mimarisiyle ilgili temel mühendislik kısımlarını tamamladığımız bir aşamadayız,” “Cybertruck’ın Beta testlerinin başlangıcına bu yılın sonlarında geçiyoruz.”

Şirketten gelen tüm açıklamalar Cybertruck için ödeme yaparak sıraya giren kişilerin araçlarını 2022’den önce alamayacağını gösteriyor. Cyberpunk konseptinden esinlenerek tasarlanan Cybertruck, gelecekten gelmiş görüntüsüyle adeta zamanının ilerisinde bir tasarıma sahip. Aracın sağlamlığı ve camlarının büyük yükler altında bile kırılmayacağı tanıtımda kullanıcılara söylenmişti. Başlangıç fiyatı 40000 dolar olarak belirlenen araç ülkemizde resmi olarak satışa sunulmayacak.