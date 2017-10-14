Dün The Mercury News‘in yayınladığı raporlara göre, Model 3 üretimini hızlandıran Tesla’nın bu hafta genel merkez ve fabrikasında yüzlerce çalışanın kovulduğunu bildirdi.

Böyle bir girişimde bulunan Tesla, performans gözlemlemesi yaptığını, iş gücünde 33.000’den fazla bir düşüş olduğunu ve bu sayının giderek arttığını söyledi. Gazetelerin yaptığı açıklamalara göre yaklaşık 400–700 işçi kovulduğunu tahmin ediyorlar. Fakat şirket genel olarak yıpranmanın geçen sene yaşadıkları duruma benzer olduğunu ve Model 3 üretimini etkilemeyeceğini düşünüyor.

Şu anda Model 3 üretimin de herhangi bir güncelleme yapmayan Tesla, birkaç hafta içerisinde üretim sayısı gibi bilgileri açıklayacağını duyurdu. Tesla’nın bu kadar işçi çıkardıktan sonra, yaptığı genel açıklama şu şekilde:

“Tesla, tüm şirketlerde olduğu gibi, bir yöneticinin ve çalışanın performans döneminde elde edilen sonuçların yanı sıra bu sonuçların da nasıl sonuçlandığını tartıştığı bir yıllık performans incelemesi yapar. Bu, hem kar sağlayan hem de en fazla performans gösteren kişilere öz sermaye ödülleri ve birçok durumda promosyonlar verilmesini sağlar. Herhangi bir şirkette olduğu gibi, özellikle de 33.000’in üzerinde çalışanın her birinde olduğu gibi, performans değerlendirmeleri de bazen çalışanların ayrılmalarına neden olur. Tesla, büyümeye ve şirkete alacağı yeni çalışanları aramaya devam ediyor.”