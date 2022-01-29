Tesla, Araç İçi Karaoke İçin Mikrofon Satıyor

Elektrikli otomobillerin önde gelen markası ve ilk üreticilerinden Tesla, bir ilke daha imza atıyor. Tesla arabalarında bulunan bir çok benzersiz özellliğe bir yenisi daha ekleniyor. Bu yeni ve başka hiç bir araçta bulunmayan özellik akabinde akıllarda bazı soru işaretlerine de yer açıyor hiç şüphesiz.

Bu yeni özellik araç içinde mikrofonla şarkı söyleyebilme ya da diğer adıyla karaoke özelliği olarak önümüze çıkıyor. Bu özellikle birlikte araç içindekiler mikrofonla karaoke yapıp benzersiz eğlenceler yaşayabilecekler. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi bu durum bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Bunlar ise arabanın içinde yaşanacak bu eğlencenin şoförün dikkatini yola vermesini ya da yoldaki herhangi bir durumu gözden kaçırmasına yol açıp açmadığı olarak söylenebilir. Bu durum ve bunun gibi soru işaretleri çok daha önce de yine Tesla arabalarının otopilot ve daha bir çok özelliği için gündeme gelmişti. Yeni kareoke özelliğinin nasıl karşılanacağı ve buna herhangi bir düzenleme gelip gelmeyeceğini ise gelecek zamanlarda göreceğiz. Ancak en nihayetinde teknoloji başlı başına böyle bir şey. Yani elinizdeki teknolojiyi iyi veya kötü kullanırsanız sonuçlarını da ona göre elde edersiniz. Hiç şüphesiz Tesla’nın kendisine yöneltilecek sorulara da cevabı bu şekilde olacaktır.

Bazı kaynaklar bu özelliğin sadece araba park halindeyken çalıştığını söylüyor. Örneğin, bir randevunuz var ve arabanın içinde biraz beklemek zorundasınız. Bu durumda mikrofonla karaoke yapıp o zamanı eğlenceli bir şekilde geçirebilirsiniz.

Bu mikrofon ve dolayısıyla karaoke özelliği henüz sadece Çin Halk Cumhuriyeti’nde kullanılabilir ve satın alınabilir durumda. Önümüzdeki süreçlerde diğer ülkelerde de bu özelliği görebiliriz. Ancak bununla ilgili bir açıklama yapılmış değil.

TeslaMic adı verilen bu aksesuar, Leishi KTV adlı bir karaoke uygulamasının Tesla bilgi-eğlence sistemine eklenmesiyle bu özelliğe erişti. Tesla bu özelliği, Çin Yeni Yılı yazılım güncellemesinin kullanıma sunulması sırasında tanıttı.

Mikrofon ve karaoke paketinin fiyatı ise şu an 188 dolar. ABD’de satışa sunulursa Dogecoin ile satın alınabileceği de söyleniyor.