Endüstriyel tesisler, önemli miktarda malzeme ve ekipmanı bünyesinde barındırırken aynı zamanda korunması gereken geniş alanlara sahip olmaları nedeniyle de ciddi güvenlik riskleri barındırıyor. Tesisin tenha bir bölgede olması ise bu risklerin daha da artmasına neden oluyor. Dolayısıyla şehir dışındaki ve kalabalıklardan uzak bölgelerdeki tesislerin güvenliği, birbiriyle entegre çalışan, kapsamlı çözümler gerektiriyor.

Güvenlik ve iş zekâsı teknolojileri lideri Securitas Technology, böyle bir endüstriyel tesiste güvenlik sağlanacak alanları yüksek, orta ve düşük öncelikli risk grupları üzerinden değerlendiriyor. İhtiyaç duyulan akıllı güvenlik çözümlerini buna göre kurguluyor ve özel projeler geliştiriyor. Securitas Technology Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Yelkencioğlu, “Sektördeki 29 yıllık tecrübemizle müşterimizin ihtiyacına en uygun olan çözümü tasarlıyoruz. Tesis için gereken Risk Analiz Raporunu hazırlıyoruz. Bu rapor doğrultusunda yapılması ve alınması gereken önlemleri, senaryoları hazırlıyoruz. Sistemlerin birbiri ile konuşmasını sağlıyor ve alınan diğer önlemlerle birlikte kullanılarak daha etkili bir güvenlik stratejisi oluşturuyoruz” dedi. Her tesisin kendine özgü güvenlik ihtiyacı olduğunu belirten Yelkencioğlu, uzman bir güvenlik danışmanından veya uzman bir güvenlik şirketinden destek almanın, tesisin ihtiyaçlarına uygun en etkili güvenlik çözümlerinin belirlenmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

Potansiyel tehditler için radar teknolojisi

Securitas Technology, çevreden gelebilecek hırsızlık ya da özel alan ihlali gibi tehditlere karşı ilk olarak güvenlik kameralarından oluşan video izleme sistemlerini kurguluyor. Bu sistem, potansiyel tehditleri izlemek ve tespit etmek ve belirlenen senaryolara göre bir dizi önleyici aksiyonu tetiklemek üzere kullanılıyor. Bu noktada aydınlatma da oldukça önemli misyon üstleniyor. Aydınlatmanın yeterli olmadığı, enerji altyapısı bulunmayan dış ortamlarda güvenlik zafiyetlerinin önüne geçmek için, enerjisini solar panellerden alan ve mevcut güvenlik kamera sistemiyle entegre çalışabilecek Radar Teknolojisi kullanılıyor.

Bir sensör teknolojisi olan radar, potansiyel tehlikeleri algılamak için radyo dalgalarını kullanarak, hareket eden nesneleri tespit ediyor. Gece veya düşük ışık koşullarında bile etkili bir şekilde çalışabiliyor. Görüş açısına bağlı olarak geniş alanları kapsayabiliyor. Tesis sınırlarının ötesindeki hareketleri tespit ederek, izinsiz girişleri veya potansiyel tehditleri belirlemeye yardımcı oluyor.

Çevre güvenliği için kullanılan video analiz özellikli kameralar ve radarın birlikte kullanılması, tesis güvenliğini önemli ölçüde artırıyor. Video izleme sistemi ve buna bağlı kameralar, belirli alanlardaki olayları görsel olarak takip etmek için kullanılırken, radar hareket algılama ve nesne tespiti için etkili bir yardımcı olarak görev yapıyor. Bu kombinasyon, potansiyel tehditlerin erken tespitini sağlayarak acil durumlarda daha hızlı ve etkili tepki verilmesine olanak tanıyor.

Uzaktan izleme hizmeti de veriyor

Securitas Technology’nin yıllardır müşterilerine RVS (Remote Video Service – Uzaktan İzleme) hizmeti de verdiğini belirten Pelin Yelkencioğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Uzaktan video hizmetleri, çeşitli güvenlik uygulamalarında kullanılabilir ve video izleme, video kayıt, video akıllı analiz gibi özellikleri içerebilir. Bu tür hizmetler, güvenlik sistemlerini merkezi olarak yönetmek ve birden fazla tesisin güvenlik kameralarını tek bir platform üzerinden izlemek için de kullanışlı olabilir. RVS Hizmetimiz ile tesis sahipleri veya güvenlik görevlileri, tesis içindeki kameraları izleyebiliyor ve güvenlik durumunu uzaktan takip edebiliyor. Bu, tesisin farklı bölgelerini, hassas alanları veya dış sınırları gözlemlemeyi kolaylaştırırken, acil durumlarda hızlı müdahale imkânı sağlayabiliyor.”