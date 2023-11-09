Dreame R10, temizliği kolaylaştıran güçlü bir kablosuz süpürge olarak karşımıza çıkıyor. R10, 120AW emiş gücü, inovatif toz filtresi, çoklu yüzey temizleme başlığı ve LED ışıklarla aydınlatılmış V şeklindeki fırça başlığı ile ev temzliğine yeni bir boyut getiriyor. Sadece 1.65 kg ağırlığı ile oldukça 60 dakika kesintisiz temizlik vaat ediyor. Kolay değiştirilebilir 2.5 mAh kapasitedeki yedek pil ile bu süreyi uzatmak da mümkün. Hafif, pil ile çalışan özel motorlu

mini fırça gibi değiştirilebilir eklerle mobilyalardaki evcil hayvan tüylerini ve derinlere işleyen tozları temizlemek de bu süpürge ile mümkün. R10, hafif tasarımı sayesinde yüksek ve alçak yerleri tek elinizle kolayca temizlemenize olanak tanıyor. Sessiz çalışma ile güçlü emiş gücü bu süpürgede bir

araya geliyor.

Beş Katmanlı Filtreleme Sistemi, Tek Tuşla Toz Haznesi Boşaltma, Motorlu Mini Fırça Değiştirilebilir Pil Paketi ve Yıkanabilir Multi-Koni Siklon, Filtre, İç Sünger ve Rulo Fırça gibi temel özellikleri olan bu süpürgenin sahip olduğu 120AW (20kPa) emiş gücü, temizlik sırasında emişin pilin sıcaklığı veya hava kanalının tıkanmasından etkilenmeden çalışmasına olanak sağlıyor.

Çok Yüzeyli Temizlik İmkanı

R10, V şekilli fırça başlığı sayesinde farklı zeminlerdeki kirleri kolayca temizlerken, tıpkı tarak gibi dişlere sahip olan bu başlık, saçları ayırmaya ve temizliği basit ve pratik hale getirmeye yardımcı oluyor. V şekilli fırçanın yenilikçi ön açıklığı, halılar üzerindeki büyük kirleri ve partikülleri kolayca emmesini sağlıyor.

Süpürge başlığına yerleştirilmiş parlak LED’leri sayesinde karanlık alanlardaki ve köşelerdeki toz ve kirleri rahatlıkla görmenize yardımcı oluyor ve bu alanları da temizlemenize olanak tanıyor.

Toz kaçağı yok

R10, gelişmiş beş katmanlı filtreleme sistemi sayesinde tozu ve küçük partikülleri dahi yakalıyor ve havadan izole ediyor. Bu sayede, temizlik sırasında tozun havaya dağılmasını önlüyor ve tek bir düğme ile boşaltılabilen toz haznesine hapsediyor.

Evcil hayvan dostu

R10, V şeklindeki çoklu yüzey fırça başlığındaki daha büyük bir açıklık sayesinde, evcil hayvanların tüylerini ve tüylerini kumaşlardan ve mobilyalardan temizlemek için optimize edilmiş motorlu mini fırçayı kullanıyor. Böylece evcil hayvanların ardından temizlik yapmak da kolaylaşıyor.

Aksesuar çeşitliliği

R10, bilgisayar klavyesinin tuş takımları arasında sıkışmış kirleri temizlemekten, kütüphanelerin arkasını temizlemeye kadar çeşitli temizlik gereksinimlerinde ihtiyaç duyulan farklı aksesuarlarla birlikte geliyor.

R10, değiştirilebilir bir pil paketi, çıkarılabilir toz haznesi, filtreleme bileşenleri ve çoklu yüzey fırça başlığı ile çok fonksiyonlu ve kullanımı oldukça kolay bir süpürge. Şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı düzenli ve kolay erişilebilir tutmak için süpürgenizi duvara monte edebileceğiniz bir aparat da cihazla birlikte sunuluyor.

Kısaca, Dreame R10, kablosuz temizlik deneyiminizi baştan sona dönüştürecek bir cihaz olarak öne çıkıyor. Güçlü emiş gücü, çoklu yüzey temizleme başlıkları, uzun pil ömrü ve kolay bakım özellikleri temizlik işinizi hızlı yapabilmenize olanak tanıyor.

Hepsiburada’dan 7.999 TL kampanyalı satış fiyatı ile alınabiliyor. Dreame R10, 30 Kasım tarihine kadar7.999 TL kampanyalı satış fiyatı ile alınabiliyor.

Teknik Özellikleri ise şu şekilde:

Ürün Adı: Dreame R10

Nominal Güç: 350 W

Emiş Gücü: 120AW

Emiş Basıncı: 20kPa

Pil Kapasitesi: 7 x 2,500mAh

Maksimum Çalışma Süresi: 60 dakika

Ağırlık: 1.65 kg

Şarj Süresi: Yaklaşık 3.5 saat

Toz Haznesi Kapasitesi: 0.6 L

Bu