Singapur devlet yatırım şirketi Temasek, bir Çin girişiminde 40 milyon dolarlık bir finansman turuna liderlik ediyor.

Well-Link Technologies adlı girişim, Xiaomi ve miHoYo’yu yatırımcı olarak görüyor. 40 milyon dolarlık anlaşma, Temasek tarafından yönetilen ve mevcut hissedarları içeren bir erken aşamadır.

Temasek, anlaşmayı bir e-postayla doğruladı. Singapur firmasının Çin’e karşı kamuya açıkladığı risk, son iki yılda 2020’de %29’dan bu mart itibarıyla %22’ye düştü. Dealogic’e göre Temasek, geçen yıl 41 tane olan Çin finansman anlaşmasına geçen hafta itibariyle sadece sekiz kez katıldı.

Sadece üç yıl içinde, Pekin merkezli Well-Link Technologies, hit oyun Genshin Impact’in bulut versiyonunu başlatmak için miHoYo’ya yardım etmek de dahil olmak üzere gerçek zamanlı bulut işleme üzerine bir iş kurdu. Bulut işleme, animasyonlar ve filmler gibi görüntüler oluşturmak için gerekli hesaplamaları yapmak için tek bir bilgisayar yerine bulutta birden çok sunucu kullanır.

İçindekiler Artan gelir

Artan gelir

Well-Link, son iki yılın her biri için gelirinin %400 veya daha fazla büyüyerek şirketi birkaç yüz milyon Yuan gelir elde etme yolunda ilerlediğini iddia ediyor.

CEO Guo Jianjun gazetecilere, Temasek’in sunduğu değerin, girişimin aldığı en yüksek değer olmadığını söyledi. Ancak son finansman turunun şirketin işini denizaşırı ülkelere genişletme planlarının bir parçası olduğunu söyledi.

Guo, pandemi sırasında fon toplamanın zor olduğunu ve girişimin hala çok parası olduğunu söyledi. Ancak Well-Link’in gelecekteki gelişimine güvendiğini ve bağış toplama planına bağlı kalmak istediğini de sözlerine ekledi.

Well-Link’in sonraki adımlarından biri, daha fazla geliştiriciyi buluttan çıkan oyunlar oluşturmaya teşvik etmek. Şirket ayrıca gerçek zamanlı bulut işleme teknolojisinin geleceğin diğer teknolojilerinin geliştirilmesine nasıl yardımcı olabileceğini araştırıyor.

Düzenleme konusunda Guo, girişiminin çok az politika belirsizliği ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Well-Link’in tüketiciye dönük bir şirket olmadığını da kaydetti.

Guo, “Bu şirketin 2019’da kurulduğundan beri, ihtiyacımız uyumlu, makul ve yasal şeyler yapmaktı. Gerçekten mükemmel ve iyi şirketler ve iyi içerik, onay veya destek almaya devam edecek. Yani tek yapmamız gereken, politika gereksinimlerine uygun iyi içeriği sunmak.” dedi.

Çin, oyun endüstrisini daha sıkı kısıtlamalar ile artan düzenleyici incelemeye tabi tuttu. Düzenleyiciler, sektör devleri NetEase ve Tencent’in birçok yeni oyununu onaylamakta yavaş kaldılar. Ancak iki şirketin her biri bu ay başlıklar için onay aldı.