Neden Televizyonda Keskinlik Ayarını Tamamen Kapatmalısınız

Bir çok kişi televizyonlarda yer alan keskinlik ayarının televizyonda yer alan görüntünün kalitesini ve detayını arttırdığını düşünür.

Ancak kontrast ayarı görüntüde yer alan nesnelerin kenarlarını sana olarak güçlendirir bu aslında detayı arttırmaz daha düşürür. Kısacası daha fazla detay için bu ayarı kapatmalısınız.

Bu ayar neredeyse bütün televizyonlarda yer alan en temel ayar. İsmi ise insanda bu ayarı sonuna kadar açma isteği uyandırıyor. Sonuçta kim keskin, temiz ve mümkün olan en detaylı görüntüyü elde etmek istemez ki? Problem ise bunun detayla bir alakası olmaması. Hatta görüntünün arka kısmında kalan detaylar görüntü daha da keskinleştikçe geri planda kalıyor.

Keskinlik Ayarı Kapalı

Keskinlik Ayarı Açık

Özellikle Blu-ray gibi yüksek kaliteli görüntüler, HDTV yayınlar hatta bilgisayar oyunları… Televizyonunuzda ne olursa olsun bu özelliği kapatmanız her zaman daha fazla detay elde etmenizi sağlayacaktır. Bu ayarı açmanız ise ekrandaki görüntülerin kenarlarında beyaz çizgiler oluşmasına sebebiyet verecektir.