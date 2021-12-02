TELEFONDA ROCKET LEAGUE KAPIŞMASI! | Rocket League Sideswipe

Konsollarda ve PC’de en çok sevilen oyunlardan biri olan Rocket League artık mobilde! Rocket League Sideswipe adıyla hem Andorid hem de iOS cihazların uygulama marketlerinde yerini aldı. 2×2 ve 1×1 şeklinde takımlarla oynanabilen oyunu biz de HWP ekibi olarak denedik. Psyonix Studios tarafından hazırlanan oyuna Epic Games ile bağlanabiliyorsunuz.

Android cihazlar için Google Play’den Rocket League Sideswipe üzerinden indirme linki: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Psyonix.RL2D&hl=en_US&gl=US

iPhone cihazlar için App Store’dan Rocket League Sideswipe üzerinden indirme linki: https://apps.apple.com/us/app/0/id1549027048