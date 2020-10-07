Telefon satışları ikinci çeyrekte %20 azaldı!

Gartner isimli piyasa araştırma şirketi 2020 ikinci çeyrek akıllı telefon satışları hakkında bir rapor yayınladı. Yayınlanan rapora göre, 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre %20.4 daha az akıllı telefon satıldı.

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Gartner’ın raporuna göre 2020 yılının ikinci çeyreğinde 294.7 milyon adet akıllı telefon satıldı. Buna göre 2020 ikinci çeyrekteki telefon satışları, 2019’un aynı döneminde satılan 370.3 milyon adet satıştan %20.4 daha az. Büyük şirketlerin payları ise pek değişmedi. Bu satışların %20’si Samsung’a, diğer %20’si ise Huawei’e ait. Appe ise satışların %13.5’ini gerçekleştirerek üçüncü sırayı aldı. Samsung’un 2019 yılının ikinci çeyreğinde 75.1 milyon olan satışları, 2020 yılının ikinci çeyreğinde 60 milyona düştü. Huawei’nin 2019 ikinci çeyreğinde 58 milyon olan satışları, görece ufak bir düşüş yaşadı ve 2020 ikinci çeyreğinde 54.1 milyona düştü. Apple ise neredeyse düşüş yaşamadı. 2019 yılının ikinci çeyreğinde 38.5 milyon telefon satan Apple, 2020 ikinci çeyrekte 38.2 milyon telefon satmayı başardı. Üç büyük şirketin ardından %10.2 ile Xiaomi ve %8.6 ile Oppo geliyor.

Omdia, isimli araştırma şirketi ise 2020’nin ilk yarısında en çok satan telefonlar hakkında bir rapor yayınladı. 2020 yılının ilk yarısının en çok satan telefonu, 37.7 milyon ile en yakın rakibine çok ciddi bir fark atan iPhone 11 oldu. İkinci sırada 11.4 milyon satış ile Samsung Galaxy A51 yer alıyor. Ardından 11 milyon satış ile Redmi Note 8 ve 10.2 milyon satış ile Redmi Note 8 Pro geliyor. Nisan ayının sonunda tanıtılan iPhone SE (2020) ise 8.7 milyon satarak ciddi bir başarı yakaladı. İlk 10’un geri kalanını da Apple ve Xiaomi’nin akıllı telefonları oluşturuyor.