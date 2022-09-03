Hindistan’ın ilk 5G spektrumu için baskı artıyor olabilir, ancak Hintli telekomünikasyon şirketi Bharti Airtel’in eski CEO’suna göre ülkedeki dağıtım planları hala “büyük bir labirent”.

Artık bağımsız bir analist olan Sanjay Kapoor, çarşamba günü yaptığı konuşmada, Hintli mobil operatör Reliance Jio’nun ülke genelinde 5G ağı başlatmaya yönelik 25 milyar dolarlık planının Hindistan’ın 5G konusunda “çok ciddi” olduğunu gösterdiğini söyledi.

5G, otonom arabalar ve meta veri deposu dahil sanal gerçeklik uygulamaları gibi teknolojileri destekleyebilen, süper yüksek indirme hızları ve daha fazla bant genişliği sunan beşinci nesil yüksek hızlı mobil interneti ifade ediyor.

Reuters’a göre, Reliance ağını iki ay içinde kullanıma sunmak için baskı yapıyor. Rapora göre ayrıca Google ile uygun fiyatlı bir 5G akıllı telefon geliştiriyor.

Kapoor, “Ancak neler olduğuna baktığınızda… Çin’de, örneğin, tek bir operatör her yıl 15 – 16 milyar dolardan fazla para koyuyor ve bunu son birkaç yıldır yapıyorlar. Uluslararası bir perspektiften [25 milyar dolar] oldukça iyi görünüyor. Ama Hindistan’da gerçekten devasa görünüyor.” dedi.

Temmuz ayında Hindistan, planlanan 2023 sunumundan önce 5G müzayedesini başlattı. Teklif verenler arasında ülkenin Hindistan’daki en büyük mobil operatörlerinden üçü – pazar lideri Reliance Jio, Bharti Airtel ve Vodafone Idea ile Hintli milyarder Gautam Adani’nin Adani Enterprises şirketi yer alıyor.

‘Boyun boyuna’ bir yarış

Kapoor, 72 gigahertz 5G spektrumu için savaşın Reliance ve Bharti Airtel arasında “iki atlı bir yarış” olacağını söyledi. Boyun boyuna olacaklar ve stratejiler farklı olabilir” diye ekledi.

Reliance Industries’den Jio, temmuz ayında Hindistan hükümetine 140 milyar rupi ciddi para yatırdı ki bu en büyük miktardı. Yatırılan ciddi para miktarı, bir şirketin satın almak istediği spektrum miktarının bir göstergesi. Bharti Airtel 55 milyar rupi yatırırken, Vodafone Idea 22 milyar rupi ciddi para yatırdı.

Kapoor, Reliance’ın son duyurusu ile ilk hamle avantajına sahip olabileceğini, ancak Bharti Airtel’in faturalı müşteri tabanının rakibine göre bir avantaj sağlayabileceğini söyledi.

“Ancak, müşterilerin gerçekten değer verdiği şey, bir hizmet sağlayıcıyla yaşadıkları deneyimdir. Bu nedenle, her birinin olumlu bir müşteri deneyimine sahip olduklarından ve rekabetçi ve dünya standartlarında olabildiklerinden emin olmak için pazarda üstünlük için çaba göstermesi gerekecek.” dedi.

Daha fazla fiberizasyon gerekli

Ancak Kapoor’a göre, Hindistan’ın 5G altyapısının bunun gerçekleşmesinden önce hala gitmesi gereken bir yol var.

“Hindistan kadar büyük bir ülkede oldukça büyük bir sunum yapmak çok kolay olmayacak. Tamamen fiberize edilmiş sitelerimiz var mı? Örneğin, Çin’de şimdiden bir milyon site var… ve her operatör için kabaca 250.000 sitemiz var.” dedi.

Hindistan’ın her köşe ve köşeyi kapsamadan önce “çok daha fazla” fiberize siteye ihtiyacı olacağını da sözlerine ekledi. Fiber altyapısı, geniş bir fiber optik kablo kullanılabilirliğinin gerekli olduğu ultra hızlı 5G ağlarının belkemiği.

Kapoor, “Mükemmel bir müşteri deneyimi sunma konusunda gerçekten övünebileceğimiz zamana kadar, sanırım iki, üç yıl uzaktayız,” dedi.