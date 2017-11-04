Teknolojik Bir Ürünmüş Gibi Gelen Emperyalizm

Cep Telefonu – Teknoloji Emperyalizmi ve Bizim Çocuklar üçlemesinin ikinci videosuyla karşınızdayız.

Bu videoda büyük şirketlerin yeni müşteriler kazanmak ve mevcut müşterileri ellerinde tutmak için neler yapabildiğini kısaca sizlere anlatıyor ve olayın gerisini hayal gücünüze bırakıyorum 😉

Unutmayın, kapitalizmin ve emperyalizmin başarılı olabilmesi için öncelikle algıların yönetilmesi, insanların fikren bile olsa itiraz edemez noktaya getirilmesi gerekir.

iPhone X’in piyasaya çıkışına günler kala yaşananları bir de bu pencereden değerlendirebilmeniz umuduyla…