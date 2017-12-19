Teknoloji Tutkunlarına En Güzel Hediye Alternatifleri ASUS’tan!

Zen felsefesinden ilham alarak tasarladığı ürünleriyle teknoloji ve zarafeti buluşturan ASUS, teknoloji tutkunu sevdiklerine hediye almak isteyenler için en güzel hediye alternatiflerini sunuyor. ASUS, yeni amiral gemisi akıllı telefonları Zenfone 4 ve ZenFone 4 Max 5.5”’ten her ortamda rahatlıkla kullanılabilen ZenBook UX390UA dizüstü bilgisayara, eşsiz bir teknoloji deneyimi sunuyor.

Sadece akıllı telefon değil, aynı zamanda bir tasarım harikası: ZenFone 4

İnce, elmas kesimi metal kenarı, ışığı yakalayan parlak kaplaması ve mikro-işlemeli eşmerkezli daire tasarımı, Zen felsefesinden ilham alan ZenFone 4’ü eşsiz kılan özelliklerden sadece birkaçı. ASUS’un yeni amiral gemisi ZenFone 4, mobil fotoğrafçılığa da yeni bir boyut kazandırıyor. Çift kamera sistemiyle ön plana çıkan ZenFone 4, bu özellik sayesinde fotoğraf çekilirken iki kameradan alınan görüntüyü birleştiriyor ve ortaya tek kameraya göre çok daha kaliteli bir fotoğraf çıkıyor. ZenFone 4, ASUS Boostmaster hızlı şarj teknolojisi ve 3300 mAh lityum polimer piliyle günün yoğun temposunda bile iyi bir yol arkadaşı olduğunu kanıtlıyor. ASUS ZenFone 4’ün Türkiye satış fiyatı ise 2.699 TL.

46 güne kadar 4G bekleme süresiyle ZenFone 4 Max 5.5”

ZenFone 4 serisinin bir diğer üyesi ZenFone 4 Max 5.5”, Android™ 7.0 (Nougat) işletim sisteminin yanı sıra yüksek kapasiteli 5000mAh pil gücüyle de öne çıkıyor. Üç renk seçeneğiyle dikkat çeken ZenFone 4 Max 5.5”, 2 kat daha hızlı ters şarj özelliğiyle de aynı zamanda taşınabilir bir şarj aletine dönüşebiliyor. Zenfone 4 Max 5.5” de tıpkı Zenfone 4 gibi çift arka kamera sistemine sahip. Yüksek kapasiteli pil sayesinde ZenFone 4 Max 5.5”, kullanıcılara tüm bir iş günü ve çok daha fazlası için bolca yetecek enerji sağlarken kullanıcılardaki pil endişesini ortadan kaldırıyor. ZenFone 4 Max 5.5”in Türkiye satış fiyatı ise 1499 TL olarak belirlendi.

İster uçakta, ister evde… Yüksek performans ZenBook UX390 ile her zaman elinizin altında!

ZenBook UX390, yalnızca 910 gr ağırlığı ve 11,9 mm mühendislik sınırlarını aşan inceliğiyle hayatı kolaylaştırıyor. Son derece ince ve hafif olan ZenBook UX390, tasarımında kullanılan yüksek kaliteli alüminyum sayesinde de üst düzey dayanıklılığa sahip. Her yere rahatlıkla taşınabilen ZenBook UX390, mükemmel tasarımını yüksek performanslı donanım ve güçlü bataryayla birleştirerek her işin üstesinden kolaylıkla gelebiliyor. Sürekli gezen ve hareket halinde olan sevdikleriniz için en güzel hediye alternatiflerinden olan ASUS ZenBook UX390, 6.499 TL satış fiyatıyla yetkili satış noktalarında teknoloji tutkunlarını bekliyor.