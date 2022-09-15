ABD’nin en büyük altı teknoloji şirketi, beklenmedik şekilde yüksek bir ağustos enflasyon raporunun teknoloji stoklarını düşürmesinin ardından salı günü 500 milyar dolardan fazla değer kaybetti. Tüketici fiyat endeksi ay için %0,1 arttı ve gaz fiyatları düşerken bile yıllık %8,3 arttı.

Nasdaq’ta listelenen en yüksek değere sahip 100 finansal olmayan şirketi izleyen borsada işlem gören bir fon olan Invesco QQQ ETF, Mart 2020’den bu yana en kötü işlem gününde %5.5 düşüş yaşadı. Fonun ilk 10 holdingi Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta ve Nvidia’yı içeriyor.

Nasdaq Bileşik Endeksi, günü Haziran 2020’den bu yana herhangi bir günden daha dik bir şekilde 11,633,5’te bitirmek için %5,16 düştü. Dow Jones Sanayi Ortalaması 1,276,37 puan veya %3,94 düşüşle 31,104,97’de kapandı ve S&P 500 %4,32 düşüşle 3.932,69’a geriledi.

Ağustos enflasyon raporu, Fed’in agresif artışlarını bazı yatırımcıların beklediğinden daha uzun süre sürdürmesine yol açabilir. Rapor, Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürmek için art arda üçüncü 0,75 yüzde puanlık faiz artırımını gerçekleştirmesinin beklendiği 20-21 Eylül toplantısı öncesinde Fed’in göreceği son raporlardan biri.

İşte en büyük zararlardan bazılarını açıklayan şirketler:

Apple 154.11 milyar dolarlık piyasa değeri kaybetti ve %5.87 düşüşle Eylül 2020’den bu yana en sert düşüşü oldu.

Microsoft 109.33 milyar dolar kaybetti ve %5.5 düştü, Eylül 2020’den bu yana en sert düşüşü oldu.

Alphabet (Google’ın sahibi) 85,32 milyar dolar kaybetti ve %5,9 düştü, Mart 2020’den bu yana en sert düşüşü oldu.

Amazon 98,11 milyar dolar kaybetti ve %7,06 düştü, Mayıs 2022’den bu yana en sert düşüşü oldu.

Meta (eski adıyla Facebook) 42,55 milyar dolar kaybetti ve %9,37 düştü, Şubat 2022’den bu yana en sert düşüşü oldu.

Nvidia 34,21 milyar dolar kaybetti ve Mart 2020’den bu yana en sert düşüşü olan %9,47 düştü.